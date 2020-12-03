28 Şubat’ın cesur avukatı vefat etti: Necip Kibar kimdir? 28 Şubat’ın cesur avukatı vefat etti 28 Şubat dönemindeki mücadelesiyle hatırlanan Avukat Necip Kibar, İstanbul’da Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Başörtüsü mağdurlarına hem sokakta hem de adliye koridorlarında gönüllü destek veren Kibar, 15 Temmuz sonrası FETÖ’nün darbecilerine hesap sormak için de görev yapmıştı.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 02:28 Yeni Şafak