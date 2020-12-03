28 Şubat’ın cesur avukatı vefat etti

Kovid-19 sebebiyle bir süredir İstanbul’da hastanede tedavi gören Avukat Necip Kibar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 28 Şubat döneminde başörtüsü mağdurlarının davalarına gönüllü destek veren avukatlardan birisi olan Necip Kibar, darbenin karanlık günlerinde kimsesizlerin kimsesi ve çığlığı oldu.
15 TEMMUZ MAĞDURLARININ DA YANINDAYDI
- 28 Şubat mağduru Müslümanların kararlı ve fedakâr bir savunucusu olan Kibar, sokaklarda da adliye koridorlarına hiç yılmadan özgürlük ve adalet mücadelesine destek verdi. Avukat Necip Kibar, meslek hayatı boyunca haksızlık ve hukuksuzluklara karşı hep mağdurun ve mazlumun yanında durmasıyla tanınan bir isimdi. 15 Temmuz’da millet iradesine saldıran darbecilere hesap sormak için de görev yapan Kibar, darbe girişiminin mağdurlarına gönüllü olarak hukuki destek sağlamıştı.
Yargının önü kapatılmıştıKibar, 22 Şubat 2016’da Gerçek Hayat’tan Emeti Saruhan’ın 28 Şubat dönemiyle ilgili sorularını yanıtlamıştı. Başörtüsü mağdurlarının fedakârca çalışan avukatlar aracılığıyla bütün haklarını kullandığını kaydeden Kibar, şöyle devam etmişti:
- Açılan davalardan öğrenciler lehine karar veren idari mahkemeler derhal tasfiye edildi. O dönemde kazandığımız davların sayısı parmaklarımızın sayısı kadar azdır. Üstelik kazanır kazanmaz bir üst mahkemeye gittiğinde o mahkeme tasfiye edilerek yargının önü kapatıldı. Bize hukuki yardım talebi geliyordu gidiyorduk. Bizi bir öğrenci çağırdıysa diğer öğrenciler de görüp yardım talep ediyordu. Hala elimizde ciltler dolusu kitaplar yazabilecek tutanaklar, hikayeler var.