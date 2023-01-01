3 bin 500 yıllık yapı gün yüzüne çıkıyor

Eskiyapar Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tunç Sipahi, önemli kentlere komşu olan Eskiyapar’ın adeta bir kavşak noktası olduğuna dikkat çekti. Eskiyapar Höyüğü’nde Orta Hitit’e ait büyük bir yapıyı 2011 itibarıyla ortaya çıkarmaya başladıklarını açıklayan Sipahi,“‘Orta Hitit’ bugüne kadar yapılan çalışmalarda bilinen, filolojik tanımı yapılan ama mimarisiyle olduğu kadar arkeolojik eserleriyle çok fazla ortaya konulamayan bir dönemdir” dedi. Sipahi, yapının dini, siyasi ve idari nitelikli bir yapı olduğunu düşündüklerini ifade ederek şu ana kadar 29 odanın ortaya çıktığını dile getirdi.