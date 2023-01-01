|
Hayat

3 bin 500 yıllık yapı gün yüzüne çıkıyor

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan ve Orta Hitit döneminin bilinmeyenlerine ışık tutan Eskiyapar Höyüğü’nde 3 bin 500 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor.

04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Eskiyapar Höyüğü.

Eskiyapar Höyüğü.

Eskiyapar Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Tunç Sipahi, önemli kentlere komşu olan Eskiyapar’ın adeta bir kavşak noktası olduğuna dikkat çekti. Eskiyapar Höyüğü’nde Orta Hitit’e ait büyük bir yapıyı 2011 itibarıyla ortaya çıkarmaya başladıklarını açıklayan Sipahi,“‘Orta Hitit’ bugüne kadar yapılan çalışmalarda bilinen, filolojik tanımı yapılan ama mimarisiyle olduğu kadar arkeolojik eserleriyle çok fazla ortaya konulamayan bir dönemdir” dedi. Sipahi, yapının dini, siyasi ve idari nitelikli bir yapı olduğunu düşündüklerini ifade ederek şu ana kadar 29 odanın ortaya çıktığını dile getirdi.



#Aktüel
#Çorum
#Tarih
#Eser
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretleri ne kadar arttı?