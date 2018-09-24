3 bin yıllık küp mezarlar

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları’nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 2 bin yılına kadar uzanan Antandros Antik Kenti’nde, halk arasında “küp mezar” olarak da bilinen “pitos mezar”lara rastlandı. “Antik Çağ’da genelde zeytinyağı gibi sıvı ve kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küpler” şeklinde tanımlanan pitosların, milattan önce 6. yüzyıldan itibaren bölgede mezar olarak da değerlendirildiği belirtiliyor.

İLK KEZ M.Ö 6. YÜZYILDA KULLANILDI

Bulunan pitos mezarlarla ilgili bilgi veren kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, “Antandros kazılarında Yunanlıların kullandığı iki pitos mezarına rastladık. Halk deyişiyle küp mezarlar. Pitos mezarlar özellikle milattan önce 6. yüzyılın ortalarından itibaren kremasyon, yani yakarak gömmeden, inhumasyon yakmadan gömmeye geçişte mezar muhafazası olarak kullanılan büyük boyutlu kaplardır” diye konuştu.

GÜNDEM Hakkari’de uyuşturucu şebekesine darbe