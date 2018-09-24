Hayat 3 bin yıllık küp mezarlar
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Balıkesir yerel haberleri: ​3 bin yıllık küp mezarlar

3 bin yıllık küp mezarlar

Kazdağları’nın eteklerinde bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 2 bin yılına kadar uzanan Antandros Antik Kenti’nde, halk arasında “küp mezar” olarak da bilinen 2 “pitos mezar” bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antandros Antik Kenti’nde, halk arasında 'küp mezar' olarak da bilinen 'pitos mezar'lara rastlandı.
Antandros Antik Kenti’nde, halk arasında 'küp mezar' olarak da bilinen 'pitos mezar'lara rastlandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları’nın eteklerinde milattan önce 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre tarihi milattan önce 2 bin yılına kadar uzanan Antandros Antik Kenti’nde, halk arasında “küp mezar” olarak da bilinen “pitos mezar”lara rastlandı. “Antik Çağ’da genelde zeytinyağı gibi sıvı ve kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küpler” şeklinde tanımlanan pitosların, milattan önce 6. yüzyıldan itibaren bölgede mezar olarak da değerlendirildiği belirtiliyor.

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Bulunan pitos mezarlarla ilgili bilgi veren kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, “Antandros kazılarında Yunanlıların kullandığı iki pitos mezarına rastladık. Halk deyişiyle küp mezarlar. Pitos mezarlar özellikle milattan önce 6. yüzyılın ortalarından itibaren kremasyon, yani yakarak gömmeden, inhumasyon yakmadan gömmeye geçişte mezar muhafazası olarak kullanılan büyük boyutlu kaplardır” diye konuştu.

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