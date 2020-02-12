Hayat 3 Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Başladı
KÜLTÜR SANAT

3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli eserlerin katılacağı Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’na başvuruları başlattı.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştireceği “Uluslararası İslam Sanatları Yarışması”nın başvurularını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmayı hat, tezhip, minyatür ve çini gibi başlıca İslâm sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti. Konya’nın kadim bir tarihe ve önemli bir ilmi birikime sahip olduğunu ve bu birikimiyle Türk-İslam medeniyetine geçmişte büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, “İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacı oldukça nitelikli eserlerle katılıyor. Başvuruları başlayan yarışmaya bu yıl da birçok ülkeden çok sayıda eserin katılmasını bekliyoruz” dedi.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI VE ÖDÜLLER

Yarışmada sanatçılardan hat sanatında “Celî Sülüs ve Sülüs” yazı çeşitlerini aynı eserde tasarlanması istenecek. Tezhipte konu olarak zahriye sayfası, şekil serbest olarak belirlendi. Minyatürde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hz. Mevlâna’nın Mesnevî’sinden hikâyeler konu olacak. Çinide ise Türk-İslâm çini sanatının klasik teknikleriyle uygulanmış özgün eserler çalışılacak.

Hat, tezhip, minyatür ve çini dallarının her biri için 10’ar ödülün verileceği yarışmada; birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 20 bin, üçüncülük ödülü de 10 bin lira olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca 7 bin lira değerinde 5 mansiyon ödülü ve 5 bin lira değerinde 2 teşvik ödülü verilecek. Böylelikle her branş için 105 bin lira olmak üzere toplamda 420 bin lira tutarında ödül dağıtılacak.

Yarışmanın jürisi alanlarında uluslararası çapta tanınmış sanatçılardan oluşurken ayrıca bu sanatlarda üstat konumunda olan isimler de şeref üyesi olarak değerlendirmeye davet edilecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve şartnameye Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Çince olarak konya.bel.tr/islamsanatlari sayfasından ulaşılabiliyor.

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