30 ülkeye kurban sofrası

Dernek 15 bin hisse kurban keserek 500 binden fazla kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor. Geçen yıl Kurban organizasyonunu “Kurban Yaşatır” çağrısıyla gerçekleştiren dernek, 3 kıta 28 ülkede 8 bin 664 hisse kurbanı yaklaşık 300 bin kişiye ulaştırdı. Sadakataşı, 8 yıldır bağışçılarına vermiş olduğu güvenle her yıl daha fazla ülke ve bölgeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

HİSSE BEDELİ 500 TÜRK LİRASI

Dernek, 4 bölgeye ayırdığı kurban organizasyonunda Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 500 TL, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 800 TL, Balkanlar ve Ortadoğu’nun olduğu üçüncü bölge bin 250 TL, Filistin ve Kıbrıs’ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 2 bin TL olarak belirledi. Kurban hisse bağışı, Sadakataşı Derneği genel merkezine giderek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya posta çeki hesapları üzerinden online olarak ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.