Hayat 300 yıllık cami eski haline getirilecek
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300 yıllık cami eski haline getirilecek

Düzce'de, Ozanlar köyünde bulunan ve uzun yıllardır bakımı yapılmayan 300 yıllık caminin kubbesi zarar görmüş, iç kısımları çürümüştü. Caminin bu halini gören köy halkının seferberliği ile tarihi caminin yeniden yapılması için gerekli işlemler başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
​300 yıllık cami eski haline getirilecek
300 yıllık tarihi cami

Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde yer alan Orhan Gazi döneminden kalan, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tescili ile en az 300 yıllık olduğu düşünülen Tarihi Orhan Gazi Cami yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Tehlike arz eden ve her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan caminin eski haline getirilmesi için Düzce İl Özel idaresi ekiplerince söküm işlemleri başlatıldı. İl Özel idaresi tarafından hazırlanan projeler Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı.

Orhan Gazi Cami’nde başlatılan söküm işlemlerinin ardından rekonstrüksiyon projesi hayata geçirilecek.

Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
FOTOĞRAF 12
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Ankara'nın Keçiören İlçesi'ndeki Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi üzerinde 11 yıl önce inşasına başlanan 6 katlı Esertepe Yeni Camii, yapım süresince dış mimarisinden kaynaklı gerek sosyal medyada gerekse görenler tarafından hayretle karşılandı.
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Apartman şeklinde görünümü olan cami, görenleri hayrete düşürürken 11 yıl boyunca yapımı tamamlanmamasıysa farklı bir gündem maddesi oluşturdu.
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Apartman şeklinde dizayn edilen caminin alt katları Kur'an kursları ve hafızlık faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlandı.
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ESERTEPE YENİ CAMİİ 11 YIL ARDINDAN TAMAMLANDI

11 yıl boyunca mahalle sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği cami farklı nedenlerden ötürü uzun süre boyunca inşa edilemedi. Hayırseverler ve iş adamlarınca maliyeti karşılanarak inşasına hız verilen cami, nihayet 22 Haziran'da yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. 5 vakit namaz kılınmaya başlanan camiyi gören bölge halkıysa huzura erdi.
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\"BİTTİKTEN SONRA MAHALLEYE GÜZEL BİR ESER OLDU\"​​

Esertepe Yeni Camii hakkında değerlendirmelerde bulunan mahalle sakini Adnan Ardıç, “Esnafım burada. 2011'den beri devam ediyordu. Uzun sürdü sonra insanların yardımıyla bu hale geldi. Şu an bitmiş durumda. Önceden bitmişti ama dış cephesi biraz geç sürdü. Şu an orayı da bitirdiler. Mahalleye güzel bir havası oldu. Cami görünümünde değildi. Dış cephesi sıkıntılıydı. Bittikten sonra mahalleye güzel bir eser oldu” diye konuştu.
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Bir diğer mahalle sakini Mustafa Ekinci ise cami yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yaptırandan da yapandan da vesile olandan da Allah razı olsun. Çok iyi oldu. Esnafımızdan da Allah razı olsun. İlk önce hacı abi var, İsmail amcam var ondan Allah razı olsun. O çok yardımcı oluyor. Uzun sürmesi biraz maddi durumdan” ifadelerini kullandı.
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Nuray Kaya ise yapımın 10 yıldan fazla sürdüğüne dikkati çekerek, “10 yıldan fazla sürdü benim bildiğim kadarıyla. Yardım olmadığı için milletin yardımıyla bu kadar oldu. İbadet yapmak güzel bir duygu ama daha tamamlanmadı. Yardım olsa daha çabuk tamamlanır. Ben cami olarak görüyorum apartman olarak değil” dedi.
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Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor.
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Apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan ve sosyal medyada ilginç mimarisiyle dikkat çeken apartman şeklindeki Esertepe Yeni Camii'nin yapımı 11 yıl sonra tamamlandı.

70 yıllık cami yeniden yapılacak
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70 yıllık cami yeniden yapılacak
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