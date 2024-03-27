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31 Mart seçim günü hava nasıl olacak?

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Oy kullanacak olan vatandaşları gün parçalı ve az bulutlu bir hava karşılayacak. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak.

13:33 - 27/03/2024 الأربعاء
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31 Mart'ta sandık başına gidecek olan Türkiye'de seçim günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre seçim günü hava, parçalı ve az bulutlu olacak.


Mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan sıcaklık, 6 ila 10 derece kadar artacak.


Ülke geneli


31 Mart Pazar günü, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.


Seçim günü bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri


Ankara: Parçalı bulutlu 9 / 22


İstanbul: Az bulutlu 10 / 18


İzmir: Az bulutlu 13 / 25


Bursa: Az bulutlu 13 / 25


Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu 9 / 23


Antalya: Parçalı bulutlu 16 / 27


Adana: Az bulutlu 13 / 30


Bolu: Parçalı bulutlu 8 / 24


Samsun: Parçalı bulutlu 11 / 21


Trabzon: Parçalı bulutlu 11 / 17


Erzurum: Parçalı bulutlu -1 / 17


Diyarbakır: Az bulutlu 6 / 24 derece




#Hava durumu
#seçim
#sıcaklık
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