31 Mart seçim günü hava nasıl olacak?

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan Türkiye'de seçim günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre seçim günü hava, parçalı ve az bulutlu olacak.
Mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan sıcaklık, 6 ila 10 derece kadar artacak.
Ülke geneli
31 Mart Pazar günü, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Seçim günü bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri
Ankara: Parçalı bulutlu 9 / 22
İstanbul: Az bulutlu 10 / 18
İzmir: Az bulutlu 13 / 25
Bursa: Az bulutlu 13 / 25
Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu 9 / 23
Antalya: Parçalı bulutlu 16 / 27
Adana: Az bulutlu 13 / 30
Bolu: Parçalı bulutlu 8 / 24
Samsun: Parçalı bulutlu 11 / 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 11 / 17
Erzurum: Parçalı bulutlu -1 / 17
Diyarbakır: Az bulutlu 6 / 24 derece