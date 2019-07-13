Hayat 355 hafız icazet aldı
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355 hafız icazet aldı

Rize Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi’nin dördüncüsü bu yıl 355 hafızın katılımıyla gerçekleşti.

Haber Merkezi IHA
Rize'de 132 kız ve 223 erkek hafız icazetini aldı.
Rize'de 132 kız ve 223 erkek hafız icazetini aldı.

İl genelinde hafızlık eğitimi veren 59 Kur’an-ı Kerim Kursu’nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hafızlığını tamamlayan 132 kız, 223 erkek olmak üzere toplam 355 öğrencinin katılımıyla toplu olarak kapalı spor salonunda icazet merasimi düzenlendi.

Hayırsever Rize halkının destekleriyle gerçekleştirilecek merasimde bir konuşma yapan Rize Müftüsü İsmail Yalçın, “İcazet Merasimimizin bu yıl 4.’sünü kutluyoruz. Siz Kur’an sevdalıları omuzlarına aldınız bu yükü hedefe getiriyorsunuz. Bizler Ashab-ı Kiram’ın bıraktığı emanetleri yılmadan yıkılmadan omuzlarımızda taşıyacağız” dedi.

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