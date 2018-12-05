Hayat 4 Aralık reyting sonuçları açıklandı
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Reyting sonuçları 4 Aralık 2018 Salı Ufak Tefek Cinayetler, Kadın, EDHO reyting sıralaması kim birinci?

4 Aralık reyting sonuçları açıklandı

Salı gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi. 4 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi zirvede yerini aldı. İkinci sırada ise Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz var.

Yeni Şafak
Reyting sonuçlarına göre listenin başına Kadın dizisi geçti.
Reyting sonuçlarına göre listenin başına Kadın dizisi geçti.

4 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 29.04 share alan Kadın zirveye yerleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18.72 share alarak ikinci sırada, Kadın dizisi özet 16.54 share ile dördüncü sırada yer aldı. AB puan türünde 25.66 share alan Kadın dizisi birinci sırada, 19.92 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci sırada, 14.87 share alan Kadın özet dördüncü sırada, 12.8 share alan Masterchef Türkiye beşinci sırada 10.1 share alan Ufak Tefek Cinayetler altıncı sırada yer aldı.

İşte 4 Aralık Pazartesi reyting sonuçları:

TOTAL

AB

ABC

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