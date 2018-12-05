Reyting sonuçları 4 Aralık 2018 Salı Ufak Tefek Cinayetler, Kadın, EDHO reyting sıralaması kim birinci? 4 Aralık reyting sonuçları açıklandı Salı gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi. 4 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi zirvede yerini aldı. İkinci sırada ise Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz var.

05 Aralık 2018, 12:02 Son Güncelleme: 05 Aralık 2018, 12:30 Yeni Şafak