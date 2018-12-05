4 Aralık reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 29.04 share alan Kadın zirveye yerleşti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18.72 share alarak ikinci sırada, Kadın dizisi özet 16.54 share ile dördüncü sırada yer aldı. AB puan türünde 25.66 share alan Kadın dizisi birinci sırada, 19.92 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci sırada, 14.87 share alan Kadın özet dördüncü sırada, 12.8 share alan Masterchef Türkiye beşinci sırada 10.1 share alan Ufak Tefek Cinayetler altıncı sırada yer aldı.
İşte 4 Aralık Pazartesi reyting sonuçları:
TOTAL
ABC