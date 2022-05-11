4 kişiden birine köpek saldırmış

Araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşların sokak hayvanları hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak için bir araştırma yaptı. Bin 800 kişi ile yapılan araştırmada, yüzde 53,7 sokak hayvanlarını tehlikeli bulmadığını, yüzde 41,3’ü ise sokak hayvanlarını tehlikeli bulduğunu ifade etti. ‘Sokak hayvanları tarafından siz veya bir yakınınız herhangi bir saldırıya uğradınız mı?’ sorusuna ise yüzde 33,9’luk dilim, bir yakınının saldırıya uğradığını dile getirdi. Kendisinin saldırıya uğradığını söyleyenler ise yüzde 24,4 düzeyinde seyretti.

%35 EVİNDE HAYVAN BESLİYOR

‘Evinizde hayvan besliyor musunuz?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 48,2’si ‘Beslemiyorum’ yanıtını verirken, yüzde 35’i beslediğini, yüzde 16’sı ise daha önceden beslediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 56,3’ü, sokak hayvanlarını beslemenin mahallelinin/semt sakinlerinin sorumluluğunda olmadığını düşündüğünü belirtirken, yüzde 43,7’si ise semt sakinlerinin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

DOĞAL HALLERİNE BIRAKILMALI

Araştırmaya katılanların yüzde 40,5’lik kısmının, insanlara saldıran köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 35,6’sı ise hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savundu. Yüzde 16,4’lük dilimde ise, saldırgan hayvanların uyutulması gerektiğini söyleyenler yer aldı. ‘Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna 'Evet' diyenlerin oranı yüzde 67,2’lik çoğunluğu kapsarken, 'Hayır' cevabını verenler yüzde 29,3 düzeyinde seyretti. Araştırmaya katılanların yüzde 49,5’i belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yetersiz bulduğunu söyledi. Yüzde 51’lik oranla sokak hayvanlarının doğal hallerine bırakılması gerektiğini düşünenler, toplanıp barınaklara götürülmesi gerektiğini düşünenlere baskın geldi.

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FOTOĞRAF 7 Sultangazi'deki olay, geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan şantiye çalışanlarının beslediği pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi. Kısa bir süre sonra, pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Elindeki sopa ve küreklerle pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen pitbull, köpeği defalarca ısırdı. Bir esnaf pitbullu ayaklarından tutarken, diğeri baş kısmına doğru sopa ve tekmelerle vurdu. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü. Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi. \"KAYITSIZ OLAN KÖPEĞİ AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ SALMIŞLAR\"<br><br><br>Olay anını anlatan esnaf Mustafa Kendiroğlu, \"Burada komşumuzun pitbullu var. Köpeğin kaydı yok. Olay günü tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde salınmış. Bu köpek bağlıydı. Sahipleri tarafından gezsin diye salınmış. Bu sırada bizim köpeğimize saldırdı. Biz kendi köpeğimizi pitbulldan zor kurtardık. Biz ayırmak için çok mücadele ettik. Hatta o kadar vurdu ki hayvana, bir insanı kapmış olsaydı parçalardı. Bu tip köpeklerin bu şekilde sağlanması tehlikeli. Durumu belediye ilettik. Belediye ekipleri gelip pitbullu aldı. Bizim köpeğimiz de şu an veterinerliğe götürülerek, ameliyata alındı. Şu anda köpeğimizin sol ön bacağı kırık ve çenesinden yaralı\" dedi. Sultangazi'de pitbull dehşeti: Esnafın köpeğine saldırdı İstanbul Sultangazi'de iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine, pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğini kurtarmak için pitbulla kürekle vuran ve tekme atan esnafa, çevredekiler de yardım etti.

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