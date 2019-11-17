Hayat 40 bin tarihi eser depoda bekliyor
KÜLTÜR SANAT

40 bin tarihi eser depoda bekliyor

2 bin 500 yıllık Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan eserlerin sadece küçük bir bölümü sergilenebiliyor. Müze alanının dar olmasından dolayı 40 bin eser depolarda bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan eser
Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan eser

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan 2 bin 500 yıllık Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan 40 bin eser, müze alanının yetersiz olması sebebiyle depolarda bekliyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bölgede kazı çalışmaları devam ederken gün yüzüne çıkarılan eserler Hierapolis Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Asırlar boyu çok sayıda medeniyete ev sahipliğin yapan antik kentte gün yüzüne çıkarılan eserlerin büyük bir bölümü ise müze alanı dar olduğu için istenilen şekilde sergilenip, tanıtılamıyor.

ŞİFA İÇİN GELİYORLAR

Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Denizli’nin bir kent müzesini ihtiyacının olduğunu söyledi. Yer altından çıkarılan eserlerin sadece küçük bir bölümünün sergilendiğini ifade eden Şen, “Hierapolis Antik Kenti, M.Ö. yaklaşık 4. yüzyılda kurulup M.S. 7. yüzyıla kadar ayakta kalmış. Kapısında kutsal şehir yazar. Hıristiyanlık aleminde Aziz Flipos’un mezarının burada olması, insanların şifa için gelmesinden dolayı kutsal şehir olarak ilan edilmiştir” dedi.

BEŞ MÜZEYİ DOLDURUR

  • Hierapolis Antik Kenti’nde yapılan kazılardan 40 bine yakın tarihi eserin çıkarıldığını ancak bunların müze alanı geniş olmadığı için sadece küçük bir bölümünün sergilenebildiğini dikkat çeken Şen, “Buraya gelen ziyaretçiler özellikle travertenlerin büyüsüne kapıldıktan sonra arkeolojinin de keyfini çıkarabilmeleri için özellikle bu çıkan eserlerin sergilenmesi gerekmektedir. Şu anda depolarda bekleyen 40 bin civarında eser olduğunu biliyoruz, bu da 5 müzeyi dolduracak sayı demek. Pamukkale’ye Hierapolis Kenti’nde öncelikle müzenin yapılması, orada gezi güzergahlarının iyileştirilmesi bölgeye gelecek turist sayısını da arttıracaktır” diye konuştu.

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