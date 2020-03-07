Hayat 400 yıllık serin gelenek Kuyulara girip içini karla dolduruyorlar
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400 yıllık serin gelenek: Kuyulara girip içini karla dolduruyorlar

Kayseri'deki Hacılar ilçesinde 300 kadar kuyu, yazın buz gibi su içebilmek için Erciyes Dağı'nın eteklerinden getirilen çuval çuval karla dolduruldu. 400 yıllık geleneği sürdüren yöre halkı, çuvallarla taşıdıkları karları kuyulara bastı.

Haber Merkezi DHA
Yöre halkı, kar suyunun çok lezzetli olduğunu söylüyor.
Yöre halkı, kar suyunun çok lezzetli olduğunu söylüyor.

Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Hacılar beldesinde yaklaşık 400 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bin 200 kuyudan yaklaşık 300’ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor.

DHA
Yöre halkı, Erciyes'in eteklerinden kar topladı.

Yaza kadar açılmayacak

Bu yıl da kış bitmeden dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları toplayan yöre halkı, çuvallarla getirdikleri buzları kuyulara bastı. Bölgede kuyuların büyük bölümü kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı.

DHA
Karla doldurulan kuyular yaza kadar kapalı kalıyor.

Üstüne pekmez döküp yiyorlar

  • Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.

Erciyes'ten getirilen temiz kar çuvallara doldurulup kuyulara indiriliyor .

"Bu gelenek bizde alışkanlık oldu"

Yöre halkından Mahmut Gengeç (60), "Bu bizde alışkanlık olmuş bir gelenek. Hacılar ilçemizde ne kadar su olsa da biz yine de bu kuyuları dolduruyoruz. Biz inşallah ölene kadar da bu kuyuları doldurmaya devam edeceğiz" dedi.

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