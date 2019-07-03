Hayat 43 yıl sonra düğün yaptılar
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43 yıl sonra düğün yaptılar

Antalya'da, sade bir nikahla evlenen emekli öğretmenler Elife ve İbrahim Akkuş'un düğün hayali, 43 yıl sonra gerçek oldu. Elif ve İbrahim Akkuş çifti, Fener Yaşlı Evi'nde hem nikah tazeledi, hem de hayallerindeki düğünü yaptı.

Haber Merkezi DHA
Elife ve İbrahim Akkuş'un düğünü.
Elife ve İbrahim Akkuş'un düğünü.
Elife ve İbrahim Akkuş'un düğünü.
Elife ve İbrahim Akkuş'un düğünü.

Antalya'da yaşayan Elife ve İbrahim Akkuş çifti, 1 Haziran 1976'da İskenderun'da evlendirme dairesinde sade bir nikahla evlendi. İmkansızlıklar nedeniyle düğün yapamayan öğretmen çift, tayinleri de farklı yerlere çıkınca yaklaşık 1 yıl ayrı yaşamak zorunda kaldı. Fizik öğretmeni İbrahim Akkuş İskenderun'da, eşi giyim ve çocuk gelişimi öğretmeni Elife Akkuş ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenliğe başladı.

Düğün yapmak hayalleriydi

Sonrasında bir araya gelmeyi başaran çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu. Çiftin ileriki yıllarda da 2 torunu dünyaya geldi. Akkuş çifti, bu kez içlerinde hep ukde kalan düğünü yapmak için kolları sıvadı. Düğün yeri olarak aynı zamanda üyesi oldukları Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi düşünüldü. Yetkililerle yapılan görüşme sonunda güne karar verildi. Muratpaşa Belediyesi, Elife Akkuş'un hayalini kurduğu gelinliği de düğün hediyesi olarak armağan etti. Düğün hazırlıkları yapılırken beklenen gün, geldi çattı. Gelin arabası süslendi, ön tarafına 'evleniyoruz' arkasına ise 'mutluyuz' yazıları asıldı.

Gelin Elife Akkuş, gelinliğini giyip kuaförde saçını, makyajını yaptırdı. Bu sırada İbrahim Akkuş da takım elbisesini giyip gelini kuaförden aldı. Akkuş çifti, Antalya'da son yıllarda gelin- damat fotoğrafları çekimlerinin sıklıkla yapıldığı Düden Park'ta objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.Düğün fotoğraflarının çekilmesinin ardından önde gelin arabası arkada düğün konvoyu çift, düğünleri için Muratpaşa Belediyesi'nin Fener Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'ne geldi. Çifti burada, arkadaşları, meslektaşları ve akrabaları karşıladı.

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Akkuş çifti, balonlardan yapılan takın altından geçerek nikah masasına oturdu ve evliliklerinin 43'üncü yılında nikah tazeledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen yaptı.Gelin ve damadın ilk dansı yapmalarıyla başlayan düğünde, Akkuş çifti ve arkadaşları oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Çift, düğün pastası kesmeyi de ihmal etmedi.

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