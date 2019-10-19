Hayat 459 kişilik oyuna 45 bin kişi başvurdu
KÜLTÜR SANAT

459 kişilik oyuna 45 bin kişi başvurdu

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nce bu yıl ilk kez düzenlenen ve yerli tiyatroların yanı sıra yabancı ekiplerinde yer aldığı Tiyatro Festivali, Arzu Tramvayı oyunuyla başladı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezindeki oyunları 459 kişilik salonda izlemek için yaklaşık 45 bin kişi başvurdu. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tiyatro Festivali'nin gerçekleştiği Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Tiyatro Festivali'nin gerçekleştiği Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Anadolu Üniversitesince yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından tiyatro oyunları, atölyeler ve söyleşilerin olacağı 'Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali' bugün başladı. Tiyatro araştırması ve eğitimine yönelik başlatılan proje kapsamında 9 Kasım'a kadar sürecek olan 'Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Arzu Tramvayı oyunuyla başlayan festivalin galasında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, trajediden komediye, dramdan müzikale kadar yaşamın her türlü rengini tiyatronun içinde barındığını söyledi.

Tiyatro asla ölmez

Geçen yılki devlet tiyatrolarında 2 milyon seyirciye ulaştıklarını ifade eden Yavuz, "Tiyatro asla ölmediği için değil, sürekli yeniden doğduğu için ölümsüzdür. Güzel sanatların tüm kollarını uyumlu bir biçimde birleştiren tek sanat dalı tiyatro, geçmişte olduğu gibi gelecekte de insanı insana anlatmaya devam edecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizdeki kültür sanat hayatının seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlerimiz kapsamında, tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz. Bu doğrultuda, ülke çapındaki sayısını 77'ye çıkardığımız sahnelerimizle geçtiğimiz tiyatro sezonunda 2 milyona yakın seyirciye ulaştık. Bakanlığımızın, üniversitelerle yaptığı iş birliği faaliyetleri de artarak sürüyor" dedi.

45 bin başvuru gerçekleşti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da, festivalin ilk gününden itibaren çok yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Tiyatroyu izlemek isteyenlerin ücretsiz olan biletlere sahip olabilmek için internet sitesi üzerinden başvuru yaptığını kaydeden Çomaklı, 45 bin başvuruyu geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Bilimsel araştırmaları yaparken yalnızca teknik anlamda oluşturmadığımızı göstermek ve bilimsel araştırmalar alanında farklı bir yönelim sergilemek amacıyla sosyal bilimlerde bu uygulamayı yaptık. Şu anda da meyvesini alacağımızı düşündüğümüz olumlu bir tepkiyle karşı karşıyayız.

459 kişilik salona 45 bin kişi başvuru yaptı.

Başladığımız bu çalışmada 10 tiyatro, 10 atölye, 10 söyleşi var. Yapacağımız bu etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık. Üç hafta boyunca bizleri yalnız bırakmayacak olan tiyatro seyircisine teşekkür ediyorum. Bilet alamayanlar için de bir şeyler düşüneceğiz. Muhtemelen farklı bir proje yapmamız gerekecek. Herkese iyi seyirler diliyorum."

İlk kez düzenlenen festivalde olmak mutluluk verici

Festivalin ilk gününde sahnelenen Arzu Tramvayı oyuncuları Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Onur Saylak ve İbrahim Selim oyun öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Onur Saylak, Eskişehir ve böyle bir organizasyon içinde olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Festivale üçü yabancı pek çok oyun geliyor. İlk kez düzenlenen festivalde yer almak ve açılışını yapıyor olmak da çok mutluyuz" dedi.

Oyuncular Onur Saylak, Şebnem Bozoklu, Zerrin Tekindor ve İbrahim Selim
  • Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ise festivalde yer sıkıntısını hatırlatarak şunları söyledi: "Festivaller herkes gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Özellikle üniversitelerin yaptığı festivalleri çok seviyorum. Oyunumuz Arzu Tramvayı bu bizim üçüncü sezonumuz. Hepimiz çok severek oynuyoruz, hem de çok heyecanlıyız. Yer sıkıntısı nedeniyle sonraki aylarda yeniden buraya gelip oyunu oynamak istiyoruz"

Yeniden gelmek isteriz

Zerrin Tekindor da öğrencilerin yer sıkıntısına ilişkin kendilerine sosyal medyadan ulaştıklarını anlatarak, "Eskişehir'e gelirken yol boyunca sosyal medyayı okuduk. Öğrencilerden yer sıkıntısıyla ilgili çokça yazı geldi. Hatta o kadar üzüldük ki aramızda ne yapabiliriz diye konuştuk. Bizimle çok ilgili değil, yer sıkıntısı ama ayarlayabilirsek yeniden gelmek isteriz. Oyunumuz çok güzel dolu dolu çok severek ve çok takdir toplayarak oynadık" diye konuştu.

Oyun İstanbul'da da oynanacak

Oyuncu İbrahim Selim de ücretsiz oyun biletleri için büyük bir talep olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Oyunun üçüncü sezonu ancak daha 10 sene oynasak diyebileceğimiz kadar keyifle oynuyoruz bu oyunu. Yer sıkıntısı nedeniyle ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. 47 bin kişilik başvuru olduğunu öğrendik. İstanbul'da oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz" dedi.

  • Galanın ardından Tennessee Williams'ın kaleme aldığı ve tiyatro için bir dönüm noktası kabul edilen, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim’in sahnelediği Arzu Tramvayı oyunu sahnelendi. Festivalde yerli tiyatro eğitmenlerinin yanı sıra Almanya, Çekya, Rusya, İngiltere, ABD, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'dan tiyatro eğitimcileri ve sanatçılar katılacak. Ayrıca Şener Şen, Zerrin Tekindor, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Mert Fırat, Onur Saylak, Tuba Ünsal gibi ünlü isimlerde yer alacak.

1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
HAYAT
1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Güle güle devrimci şair
HAYAT
Güle güle devrimci şair
Afrika ile ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor

Afrika ile ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor

​Cumhurbaşkanı, Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesinde konuştu.
Son 36 saatte 14 saldırı

Son 36 saatte 14 saldırı

​MSB, YPG/PKK'lı teröristlerin mutabakata uymadığını açıkladı.
Hasretinden geceleri yatamıyorum

Hasretinden geceleri yatamıyorum

Anneler 47 gündür HDP önünde evlat nöbetinde.
41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

YPG'nin serbest bıraktığı teröristler yakalandı.
Günlük <br>350 TL yevmiye

Günlük
350 TL yevmiye

​Sadece yükseklik korkusu olmayan erkekler çalışabiliyor.
Test pilotlarının ölümcül hata mesajı

Test pilotlarının ölümcül hata mesajı

Boeing'in 737 Max arızasını 2016'dan beri bildiği ortaya çıktı.
MİT 'Meksika imamını' paketledi

MİT 'Meksika imamını' paketledi

Osman Karaca yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Alman devi personeli tehdit etti

Alman devi personeli tehdit etti

Lufthansa'dan zam isteyen personele skandal.
Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

​İstanbul yoğun sise teslim oldu.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Saat işliyor

Saat işliyor

​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.
İntikam yeni başladı

İntikam yeni başladı

Araca zarar verip yazdıkları not herkesi şaşırttı.
21 yıldır trafik <br>lambası yok

21 yıldır trafik
lambası yok

Türkiye'nin en mutlu şehri.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteorolojiden 4 bölge için sağanak uyarısı.
Rejim ve PKK yan yana

Rejim ve PKK yan yana

​Yeni Şafak, sınırın sıfır noktasından Ayn el-Arab'daki son durumu izledi.
İstanbul için<br>bir ilk olacak

İstanbul için
bir ilk olacak

​Bu yıl İstanbul'a gelen turistlerin İstanbul nüfusunu geçmesi bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.