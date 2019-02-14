Hayat 47 yıllık eşine nakil sürprizi
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47 yıllık eşine nakil sürprizi

Antalya’da 68 yaşındaki Bayram Turan, nakil bekleyen 47 yıllık eşi Arife Turan’a Sevgililer Günü öncesinde böbreğini verdi. “Kontrole gidiyoruz” diyerek götürdüğü hastanede kendisine nakil haberini veren eşinin elini tutarak ameliyathaneye giren Arife Turan, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram Turan ve Arife Turan
Bayram Turan ve Arife Turan

Antalya’da diyaliz hastası 61 yaşındaki Arife Turan, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, hastanede kendisinden gizli tetkiklerini yaptırdıktan sonra nakil müjdesini veren eşinden alınan böbrekle hayata tutundu. Samsun’da yaşayan Bayram ve Arife Turan çifti, genç yaşta birbirlerine aşık oldu. Bir süre mektuplaşan çift, 47 yıl önce evlendi. Antalya’ya yerleşen çiftin 5 çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık 15 yıl önce böbreklerinden rahatsızlanan, 4 aydır da diyalize giren Arife Turan’ın nakil olması gerektiği tespit edildi. Eşine 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sürpriz yapmak isteyen 68 yaşındaki Bayram Turan, ondan gizli hastaneye başvurarak, tetkiklerini yaptırdı. Turan, sonuçların olumlu çıkması üzerine “Kontrole gidiyoruz” diyerek götürdüğü hastanede eşine nakil haberini verdi. Ameliyathaneye eşinin elini tutarak giren Arife Turan, Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın yaptığı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

BENDEN ÖNCE GİTMEK YOK!

Bayram Turan, “Nakilden önce eşime ‘Bu dünyadan benden önce gitmek yok hanım’ dedim. Eşimin sürekli üzgün olmasına kalbim dayanmadı. Hiç tereddüt etmedim. ‘Böbrek feda olsun’ dedik. Eşime güzel bir sürpriz oldu. Kimsenin haberi yoktu.” Arife Turan ise eşinin şeker hastası olması nedeniyle, kendisine böbreğini veremeyeceğini düşündüğünü belirtti. Sürpriz nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getiren Turan, eşinin kendisine en güzel hediyeyi verdiğini ifade etti. Eşiyle neredeyse yarım asrı birlikte geçirdiklerine işaret eden Turan, şöyle konuştu: “Ameliyathaneye beraber gittiğimiz gibi inşallah bu dünyadan da beraber gideceğiz.”

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