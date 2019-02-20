5 bin 600 yıllık kafatası bulundu

5 bin 600 yıllık olduğu söylenen kafatası.

Londra'da Thames nehir kıyısında tarihi oldukça eski bir kafatası bulundu.

Başlangıçta çanak çömlek parçası sanılan kafatası polise teslim edildikten sonra ne olduğu anlaşıldı.

18 yaşında bir erkeğe ait

İncelemelerin ardından kafatası sahibinin yaklaşık 5 bin 600 yıl önce öldüğü ve 18 yaşın üzerinde bir erkek olduğunu ortaya çıkarıldı.

Kafatası ilk olarak çanak çömlek sanıldı.

Londra Müzesi'nde sergilenecek olan kafatası ile ilgili müzenin küratörü Dr. Rebecca Redfern, bulgunun inanılmaz derecede önemli olduğunu, çünkü neolitik çağ bilgisinin çok sınırlı olduğunu söyledi.

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