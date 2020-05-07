5 milyon kelimelik Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesinin hazırladığı Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı.
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, başlangıçtan 21. yüzyıla (1985 doğumlu) kadarki şair ve yazarları kapsıyor.
Divan, âşık, tekke geleneği ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı bütünüyle ele alındı. Proje, Anadolu’da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden ve günümüze ulaşan edebi birikimi toplumla buluşturmayı amaçlıyor. Eski Uygur, Karahanlı, Harezm- Kıpçak, Çağatay ve Azeri sahasındaki isimler de projeye dahil edildi.
Yeni Türk edebiyatı alanında ise proje sadece Türkiye ile sınırlandırılmadı.
Balkan coğrafyasında, Kıbrıs’ta Türkçe yazan, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanınan yazar ve şairlerin biyografilerine de yer verildi.
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Bugüne kadar terör, şiddet, orman yangınları, atık, israf, ölüm, sonsuzluk gibi güncel sorunlar ve toplumsal olaylar üzerine birçok performans gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, bu kez dünyayı kasıp, kavuran koronavirüs ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi.
Erzurum'daki evine kendisinin çizdiği, deforme edilmiş virüs biçimlerini, yaydıktan sonra çeşitli boyutlardaki virüs resimleri önünde sessiz çığlıklar atan Kavukçu, süreçte yaşanan psikolojik gelişmelere ve virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili iddialara performansında yer verdi.
Virüsün yayılımını ise bütün evi kaplamasıyla anlatan Kavukcu, ardından yaptığı müdahaleyle laboratuar ortamında üretildiğine dair iddiaları gündeme getirdi.
Yaptığı performansıyla, süreç boyunca emek veren insanlara da destek olmak istediğini belirten Kavukçu, Yaptığım çalışmadaki sessiz çığlıklar, durumu ciddiye almayarak önlem almayan insanlara sitem çığlığı olarak da düşünülebilir. Performansım sürecinde evden gelen çeşitli sesler evin doğal ve güvenli ortamını yansıtmakta, bunun tam aksine rahatsız edici virüs görselleri, iç dünyamda çatışık bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu da performansın ikircikli yönünü güçlendirmektedir. Deforme edilmiş virüs görselleri ise korku, ölüm, huzursuzluk duygularını içinde barındıran bir bağlamda, sürekli mutasyona uğrayan virüsün yapısına da bir gönderme olmaktadır. Çizdiğim rahatsız edici virüs görsellerini çeşitli boyutlarda çoğaltıp eve yaydıktan sonra bazılarına müdahale etmem, virüsün dünya üzerindeki gelişimmutasyon sürecine gönderme amaçlıdır. Ayrıca çizdiğim virüs resimlerinde gözün bulunmasıyla sürekli bize bakan bir virüs tasavvuru vardır. Bu virüsler evin güvenlikli, huzurlu ortamını delip, gözleriyle, o an performansımı yaparken bana bakarak adeta beni tehdit etmektedir. Bütün bu virüsler içinde sessiz çığlıklar atarak performansımı yaparken, insanlığın bu süreçte çığlık atma isteğini yansıtmak istedim diye konuştu.
Yaptığı çalışmada dünyanın yaşadığı durumu, eve taşıdığını anlatan Kavukçu, evin, sanatın mekânı olarak ilk kez bu kadar çok kullanıldığını söyledi. Performansı kaydetmek için kullandığı malzemelerin yine sıradan bir evin yapısına uygun ve her evde olabilecek cihazlar olduğunu sözlerine ekleyen Kavukcu, Bugüne kadar mekânın çeşitli boyutlarını sanat tarihinde ele alan ve çok çeşitli yerlerde işlerini sergileyen sanatçılar için ilk kez ev sanatın mekânı olarak bu kadar ön plana çıkmıştır. Ben de evin güvenli ve sessiz atmosferini, yerleştirdiğim virüsleri dağıtarak, insan psikolojisinin tekinsizlik duygusuyla olan etkileşimini irdeledim. Zira bu korkulu ve klostrofobik dönemimizde ev bize güvenliği, iç rahatlığını sağlayan tek yerdir. Ancak bütün evi deformasyona uğramış virüs görselleri ile doldurmam bu güvenlik hissimize ters düşmekte ve bir anlamda insanların bu süreçteki anksiyete ruh halini yansıtmaktadır dedi.
Kavukcu, başka performanslarda da kullanılmak üzere evde yaptığı yerleştirmenin bir süre daha kalacağını belirtti.
Sıradışı profesörden koronavirüs için sessiz çığlık performansı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını ciddiye almayan insanlara yönelik sessiz çığlık performansı gerçekleştirdi.
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Efsanevi sokak sanatçısı Banksy, karantina sürecinde bir esere daha imza attı. Southampton General Hastanesi'ne hediye ettiği eserde Banksy, ‘süper kahraman’ gibi resmettiği sağlık çalışanlarına çabaları için teşekkür etti.
Resimde bir çocuğun oyuncak sepetindeki Batman ve Örümcek Adam oyuncaklarını yerine, pelerinli bir hemşireyle oynadığı görülüyor.
Bir de not gönderen Banksy, “Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum” dedi.
Sanatçı, ‘Çığır Açan’ (Game Changer) adını verdiği eserini Instagram hesabından da paylaştı.
Büyük kısmı siyah beyaz olan bir metrekare boyutundaki resim, hastane yönetimi tarafından acil servis girişine asıldı.
Banksy adına Guardian gazetesine konuşan bir sözcü, resmin karantina döneminden sonra İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanları yararına açık artırmaya çıkarılacağını belirtti.
Bu, Banksy'nin karantina döneminde yaptığı ikinci eser oldu. Daha önce de evinin banyosunda bir dizi farenin yarattığı karmaşayı resmeden Banksy, “Karım evde çalışmamdan nefret ediyor notunu düşmüştü.
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'den karantinada yeni çalışma: Sağlık çalışanları için çizdi
Sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'deki Southampton General Hastanesi'ne, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını süper kahraman gibi resmettiği bir eserini hediye etti. Eser, ayrıca karantina sonrasında sağlık çalışanlarının yararına açık artırmaya çıkarılacak.