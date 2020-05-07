5 milyon kelimelik Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü erişime açıldı

Yaptığı çalışmada dünyanın yaşadığı durumu, eve taşıdığını anlatan Kavukçu, evin, sanatın mekânı olarak ilk kez bu kadar çok kullanıldığını söyledi. Performansı kaydetmek için kullandığı malzemelerin yine sıradan bir evin yapısına uygun ve her evde olabilecek cihazlar olduğunu sözlerine ekleyen Kavukcu, Bugüne kadar mekânın çeşitli boyutlarını sanat tarihinde ele alan ve çok çeşitli yerlerde işlerini sergileyen sanatçılar için ilk kez ev sanatın mekânı olarak bu kadar ön plana çıkmıştır. Ben de evin güvenli ve sessiz atmosferini, yerleştirdiğim virüsleri dağıtarak, insan psikolojisinin tekinsizlik duygusuyla olan etkileşimini irdeledim. Zira bu korkulu ve klostrofobik dönemimizde ev bize güvenliği, iç rahatlığını sağlayan tek yerdir. Ancak bütün evi deformasyona uğramış virüs görselleri ile doldurmam bu güvenlik hissimize ters düşmekte ve bir anlamda insanların bu süreçteki anksiyete ruh halini yansıtmaktadır dedi.