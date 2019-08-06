50 kuruş ve 1 lira toplayarak engellilere tekerlekli sandalye aldılar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Pınar Ağırman (38), rahatsızlanan bir yakınını götürdüğü hastanede görevlilerin tekerlekli sandalye ile taşımasından etkilenerek, sandalyesi olmayan engellilere yardım etme kararı aldı.

Ağırman, Silivri'de çalıştığı tekstil fabrikasında bu arzusunu arkadaşlarıyla paylaşıp, 1 tekerlekli sandalye almak istediğini dile getirdi. Arkadaşlarının kendilerinin de destek verebileceğini ve daha fazla tekerlekli sandalye alabileceklerini bildirmesi üzerine fabrikada işçiler arasında para toplanmaya başlandı. İşçiler, kendi imkanları ölçüsünde 50'şer kuruş, 1'er lira vererek bin 750 lira topladı. Toplanan paralarla da 5 tekerlekli sandalye alındı.

Destek vermeye devam edecekler

Pınar Ağırman, aldıkları sandalyeleri Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi'ne getirerek, görevlilere teslim etti. Engellilere destek verdikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Pınar Ağırman, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bir tane sandalye ile yola çıktık. Buna 50 kuruş veren oldu, 1 lira veren oldu, 10 lira veren oldu, 50 lira veren oldu. Bin kişinin çalıştığı fabrikamızda herkes tamamıyla kendi imkanları ile destek verdiler. Bu destek sayesinde bir sandalye oldu 5 sandalye. Katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sandalyelerimizi teslim etmek için yine arkadaşlarımızla beraber burada bulunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman yanınızda, her zaman arkanızdayız. Desteğe devam edeceğiz inşallah."

Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Canan Yurdseven, fabrika işçilerine teşekkür ederek, "Topladıkları yardımlarla 5 tane sandalye bağışını bugün derneğimize teslim ettiler. Bu duyarlı davranışları için kendilerine ve bütün arkadaşlarına, dernek olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.

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