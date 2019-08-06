Hayat Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı
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Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine odaklandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli imkanlarla aşı geliştirilmesi konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikanın Ar-Ge alanında incelemelerde bulunan Meşe, uzmanlardan suçiçeği üretimi planları ve hali hazırda devam eden yerli kanser ilacı üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Burada bir açıklama yapan Meşe, yerli imkanlarda aşı üretimi konusunda çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

  • "Sağlık Bakanlığı olarak yerli aşı geliştirilmesi konusu gündemimizde. Özellikle suçiçeği ve Hepatit A aşısı şu an önceliklerimiz arasında. Neden önceliğimiz? Çünkü tıpkı kanser ilaçları gibi en çok para harcadığımız alan. En pahalı aşılardan birisi suçiçeği aşısı. Bu nedenle önceliğimiz bu aşının Türkiye’de üretilmesi. Bu konuda da son 3-4 aydır yurt dışındaki akademisyenlerle temaslarımız var.
  • TÜSEB olarak yerli ilaç üretim ve aşı üretim çağrılarına başladık. Ürüne dönüşecek bir araştırma var ise TÜSEB ile bunu maddi olarak destekleyeceğiz. Yerli suçiçeği aşısı üretimi ile ilgilenen Onko & Koçsel’in de bu konusundaki planları hakkında bilgi aldık.”

Kanser ilacı ihracatı yapma hedefleri var

Meşe, kamunun kanser ilacı ödemeleri için büyük bütçeler ayırdığını hatırlatarak, "Kanser bildiğiniz gibi maalesef en çok artış gösteren hastalıklardan birisi. Devlet olarak en yüksek ödeme yapılan ilaçların başında geliyor. Bu nedenle yerli üretim büyük önem taşıyor. Tabii bu alandaki ihracat da bizim için çok önemli. Ayrıca bölge ülkelere bu ilaçların ihracatı ile de ilgileniyoruz. Türkiye olarak Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) vasıtasıyla yurt dışına kanser ilacı ihracatı yapma hedefimiz var. Bu açıdan Onko & Koçsel İlaç bizim için çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Yerli suçiçeği aşısı konusunda altyapı hazır

Bakan Yardımcısı Meşe’ye ziyaret sırasında Onko & Koçsel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Koç ve Onko & Koçsel İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Koç eşlik etti.

Meşe'nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten Tuğba Koç, "Tüm altyapımız ile suçiçeği aşısı üretimi için hazırız. Hiç vakit kaybetmeden TÜSEB ile bir an önce bu işe başlarsak 3-4 yıl içerisinde yerli suçiçeği aşısı üretimini yapabileceğimize inanıyoruz. Bu noktada devlet ve özel sektörün el ele vererek çalışması büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

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