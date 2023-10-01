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Hayat

500 kurbanın cenazesi bulundu

Karabağ’daki işgal sona erdikten sonraki incelemelerde toplu mezarlar ve Azerbaycanlılara yönelik katliamın izlerine ulaşılıyor. Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Şerafet Hasanov, şu ana kadar 500’e yakın asker ve sivilin cenazelerine ulaştıklarını, kurbanlardan 25’inin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

04:00 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ermeni katliamının izleri ortaya çıktı.

Ermeni katliamının izleri ortaya çıktı.

Azerbaycan’ın Karabağ’ı özgürleştirmesinden sonra yapılan incelemelerde bölgedeki katliamın izlerine ulaşılıyor. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov, Karabağ’da bulunan insan kalıntıları üzerinde incelemeler yapıldığını belirtti ve “Şehit olan 25 kişinin kimliklerini tespit ettik. Süreç halen devam ediyor. Şu ana kadar kurtarılan bölgelerde 500’e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu” dedi. Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından şu ana kadar işgalden kurtarılan bölgelerde çok sayıda toplu mezar bulundu. Toplu mezarlardaki insan kalıntılarında işkence izleri tespit edildi. Bunun da Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan Azerbaycanlıların çeşitli işkencelerle kasıtlı olarak öldürüldüğünü gösterdiği belirtiliyor. Ermenistan, Birinci Karabağ Savaşı sırasında yaşanan çatışmalarda kaybolan, 719’u sivil olmak üzere yaklaşık 4 bin Azerbaycan vatandaşının akıbetini hala açıklamıyor.

CEPHEDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Diğer yandan Azerbaycan ordusu, operasyonun ardından Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzileri yıkarken, askeri araçlara ve silahlara el koymaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hocavend’de Ermeni silahlı gruplara ait askeri araç ve topçu bataryaları ele geçirildiği, tamamına el koyulduğu duyuruldu. Ayrıca Ermeni silahlı grupların terk ettiği mevzilerin ve destek noktalarının yıkıldığı, bölgedeki ulaşım yollarının yeniden sağlandığı belirtildi. Yürütülen çalışma kapsamında Terter ve Ağdere kentlerini birbirine bağlayan yol üzerindeki mevzilerin yıkıldığı, araçların güvenli geçişlerinin sağlandığı aktarıldı.



#Azerbaycan
#Karabağ
#Ermenistan
11 dakika önce
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