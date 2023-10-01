500 kurbanın cenazesi bulundu

Azerbaycan’ın Karabağ’ı özgürleştirmesinden sonra yapılan incelemelerde bölgedeki katliamın izlerine ulaşılıyor. Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Korgeneral Şerafet Hasanov, Karabağ’da bulunan insan kalıntıları üzerinde incelemeler yapıldığını belirtti ve “Şehit olan 25 kişinin kimliklerini tespit ettik. Süreç halen devam ediyor. Şu ana kadar kurtarılan bölgelerde 500’e yakın asker ve sivilin kalıntıları bulundu” dedi. Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından şu ana kadar işgalden kurtarılan bölgelerde çok sayıda toplu mezar bulundu. Toplu mezarlardaki insan kalıntılarında işkence izleri tespit edildi. Bunun da Birinci Karabağ Savaşı sırasında kaybolan Azerbaycanlıların çeşitli işkencelerle kasıtlı olarak öldürüldüğünü gösterdiği belirtiliyor. Ermenistan, Birinci Karabağ Savaşı sırasında yaşanan çatışmalarda kaybolan, 719’u sivil olmak üzere yaklaşık 4 bin Azerbaycan vatandaşının akıbetini hala açıklamıyor.