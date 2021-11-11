İstanbul’un 240 dakikayla en uzun tek sefer süresine sahip olan belediye otobüsü 500T bir diziye konu oldu. 500T Kayıp Otobüs isimli mini dizi, 500T'nin yolcularıyla birlikte esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasını konu alıyor. Yönetmen koltuğunu Murat Özsoy ve Sinan Yabgu Ünal'ın paylaştığı "Mockumentary" türündeki dizi bugün dijitalde yayınlanacak. Absürd komedi türündeki dizinin aynı zamanda senaristi olan Özsoy, diziyi, gerçeklik üzerinden esprisiz komedi ve ülkemizdeki komedi algılaması üzerinden değerlendirdi.

500T'nin gizemli hikayesi.

ŞAKASIZ KOMEDİ

Özsoy, diziyi şu sözlerle değerlendirdi “Aslında buzda ayağı kayıp düşene gülmek gibi çok abes bir dürtü var içimizde. Trajik bir olay bizim değil de başkasının başına geldiğinde buna gülebiliyoruz. 500T de böyle bir hikaye. 2013 yılında İstanbul’un göbeğinde ortadan kaybolan bir otobüs ve içindeki 44 yolcunun hikayesi.

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Olay kulağa oldukça absürd geliyor, ama aslında ülke gündeminde her gün karşımıza çıkan pek çok haberden daha fazla absürd değil. O yüzden bu dizide şaka yazmamaya özen gösterdim. Gözlemlediğim hikayeleri olabildiğince gerçekçi bir şekilde yansıtmaya çalıştım ve bence çok komik bir iş ortaya çıktı.

Televizyon sitcomlarındaki komedi dilinin seyircide karşılığı giderek azalıyor diye düşünüyorum. Heralde bu yüzden ekranda komedi dizisi de kalmadı. Kara mizah denilen tür çağımıza daha uygun gibi. Sinirlerimiz eskiye göre daha bozuk. Acı olaylara gülüyoruz. Buna alıştık.”

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