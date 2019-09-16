Hayat 511 yıllık Taşhan ziyarete hazır
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511 yıllık Taşhan ziyarete hazır

Mahmut Bin Ali Paşa Vakfınca 16. yüzyılda yaptırılan tarihi Taşhan’ın restorasyonu tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından Taşhan hem kültür turizmine hem de ticarete kazandırılacak.

Haber Merkezi IHA
Restorasyonu tamamlanan Taşhan
Restorasyonu tamamlanan Taşhan

Samsun'da 2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmalarına başlanan Saathane Meydanı Projesi içerisinde yer alan tarihi Taşhan’ın restorasyon çalışmaları tamamlandı.

1508 yılında Mahmut Bin Ali Paşa Vakfınca inşa ettirilen 511 yıllık Taşhan’ın 2016 yılında sözleşmesi yapıldı.

2017 yılında restorasyonu tamamlanması planlanan tarihi Taşhan’ın öngörülemeyen keşiflerden dolayı tamamlanma tarihi uzamıştı.

6 milyon lira harcanan Taşhan’ın büyük titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sona erdi.

Çevre düzenlemesinin ardından Taşhan hem kültür turizmine hem de ticarete kazandırılacak. Ortasında yer alan avlusuyla kare planlı, tuğla hatıllı moloz taş beden duvarları olan iki katlı Taşhan, Osmanlı dönemi şehir hanları plan özelliklerini taşıyor.

Burası şehrimizin kartvizitidir

Saathane Meydanı Esnaf Temsil heyetinden Ümit Ayla, Saathane Meydanı’nda bulunan tarihi Taşhan’ın geçmişinin Selçuklular dönemine kadar dayanan çok köklü bir ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Taşhan’ın önceden şehrin önünde bulunan iskelelerden çekilen ticari malların kervanlarla iç bölgelere dağıtıldığı ve o kervanların konakladığı bir merkez olduğunu ifade eden Ayla, “Bu bölge kurulduğu ilk tarih gününden itibaren bu kentin ticaret merkezi olmuştur. Saathane Meydanı, etrafında yapılan restorasyon çalışmaları ile kentimize kazandırılıyor.

Taşhan'ın restorasyonu biten iç avlusu
Ticari ve yaşam merkezi hüviyetinin aslında bir sembolüdür burası. Bu restorasyon ve düzenleme çalışması ile birlikte kentimize kazandırılacak. İnşallah Samsun halkı buradan en yoğun bir şekilde faydalanır.

Çünkü burası artık kente mal olmuş hatta yakın illerde yaşayanların hatırası olan bir nokta haline gelmiş durumda. Biz Samsun’un yaşayanları olarak buradaki her yaşatılan ünitede ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlandı. Çevre düzenlemesinin ardından bitirilme noktasına gelecek. Bu ünitelerin tamamı yani Taşhan, medrese, hamam gibi alanların tamamı bir bütünü teşkil etmekte. Burası şehrimizin kartvizitidir. Belediye başkanımız da burayla ilgili çözüm noktasında arayış içerisinde ve yeni bir proje geliştirme noktasında büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

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