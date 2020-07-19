572 senedir kayıptı: Amerika'da ortaya çıktı

Hat tarihimizi değiştirecek kadar önemli olan bir Kur'an-ı Kerim'in Amerika'da ortaya çıktığını yazan Murat Bardakçı, eserin

Türk hattının kurucularından ve en büyük isimlerinden olan Şeyh Hamdullah’ın hocası Hayreddin Marâşî’ye ait olduğunu söylüyor.

Amerika'daki bir müzede ortaya çıktı

Habertürk'teki bugünkü köşesinde "572 senedir kayıp ama hat tarihimizi değiştirebilecek kadar önemli olan Kur’an, Amerika’da ortaya çıktı" başlıklı yazısında bu esere değinen Bardakçı, "Hat tarihimizin beş asırdan buyana kayıp olan çok önemli bir eseri, bu hafta Amerika’nın Dallas şehrindeki bir müzede ortaya çıktı..." şeklinde duyurdu.

Fotoğraf: Habertürk / Maraşî’nin yazdığı Kur’an’ın Nâs Suresi’nin bulunduğu son sayfası ve alt tarafta Hayreddin Maraşî’nin imzası.

Çok az kişi tarafından görüldü

Mevcudiyeti asırlardan buyana bilinen ama çok az kişi tarafından görülebilen ve daha sonra tamamen ortadan kaybolduğunu hatırlatan Bardakçı, eserin ortaya çıkış öyküsünü ise uzun uzun anlatıyor. Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Fotoğraf: Habertürk / Şeyh Hamdullah, hocası Hayreddin Marâşî’nin ismini tek nüsha olan ve şimdi günümüzün büyük hattatı Mehmed Özçay’da bulunan “Es-Sahîfetü’t-Tâhire” isimli bu yazmanın sonunda vermiş, imzasını da “…Hamdullah, min tilâmîz-i Hayreddine’l-Maraşî” yani “Hayreddin Maraşî’nin talebesinden Hamdullah” diye atmış (soldaki sayfada altın mürekkeple yazılan satırlar)…

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