Hayat 6 asırlık çeşmeye restorasyon
KÜLTÜR SANAT

6 asırlık çeşmeye restorasyon

Giresun İl Özel İdaresi tarihi eserlere sahip çıkmayı sürdürüyor. Şimdiye kadar birçok tarihi yapıya sahip çıkarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Giresun İl Özel İdaresi Espiye’nin Arpacık Köyü’ndeki yaklaşık altı asırlık bir çeşmeyi de onarımını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi IHA
​6 asırlık çeşme.
​6 asırlık çeşme.

Espiye’nin Arpacık Köyü’ndeki tarihi çeşmenin restorasyonu tamamlandı. Arpacık köyü merkezinde bulunan miladi takvime göre 1385 yılında yapılan tarihi çeşmede restorasyon çalışmasıyla zamana direniyor.

Yaklaşık 600 yıldır zamana direnen ve 19. yüzyılda bir restorasyon daha geçirerek günümüze ulaşabilen tarihi çeşmenin köyün sembolü haline geldiği ifade edildi.

Köy sakinlerinden Galip İmamoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Köyümüzün adeta sembollü haline gelen çeşmenin , 600 yıl önce yapıldığı üzerindeki tarihten anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşabilen yaklaşık altı asırlık bir tarihi bizim de geleceğe ulaştırmak görevimizdir. En son 19. Yüzyılda restorasyon gördüğü anlaşılan çeşmeyi, Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar’ın rehberliğinde Giresun Valiliği Özel İdare Kültür Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilmiştir.”

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