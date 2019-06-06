6 bin 782 çocuğa yuva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yürütülen “Gönül Elçileri Projesi” ile koruyucu aile sayısında artış oldu. Bakanlık, devlet korumasındaki çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında büyümesi için ‘koruyucu ailelik’ projesi ile çocuklara ‘yuva’ buluyor.

5 BİN 540 KORUYUCU AİLE

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve geleceğe hazırlanması açısından önem taşıyor. Projeyle birlikte 5 bin 540 ailenin yanında 6 bin 782 çocuk bulunuyor. 2019 yılında mayıs ayı itibarıyla 485 ailenin yanına 593 çocuk yerleştirildi. Koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan engelli çocuk sayısı 702 oldu.

HARCAMALAR İÇİN AYLIK ÜCRET

Koruyucu aileler ile yanına yerleştirilen çocuğa bazı olanaklar sağlanıyor. Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için, çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödeniyor. Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde elli fazla uygulanıyor.

AİLELERE ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ

Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat arttırılarak ödeniyor. Çocukların giyim masrafları için yılda iki kez bakım ücreti iki kat arttırılarak ödeniyor. Çocukların sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanıyor. Koruyucu ailelere temel anne-baba eğitimi, çocuk gelişimi, iletişim gibi konularda eğitim veriliyor.

REKLAM

Doğada ders



Iğdır’daki Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu, birçok ülkeden gelen doğa bilimcilere kuş bilimiyle ilgili sunduğu imkanın yanında öğrencilere de kuşları yerinde gözlemleme imkanı sunuyor. Kentte eğitim gören öğrenciler, dünyanın en önemli kuş gözlem istasyonları arasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu’nu ziyaret ediyor. Öğrenciler burada uygulamalı olarak çalışma yapıp kuş bilimi için sürdürülen çalışmaları doğal ortamda öğreniyor.