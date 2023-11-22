60 Gün filmi Kolkata yolcusu

İsmail Doruk’un yazıp yönettiği “60 Gün” filmi Asya’nın en önemli festivallerinden biri olan Kolkata Film Festivali’ne seçildi. 1981 yılında aynı köyde yaşayan iki gencin evlenmesi ile başlayan olayların beklenmedik bir biçimde sonuçlanmasını anlatan filmin oyuncu kadrosunda Başak Cingöz, Bora Kirkim, Aydın Orak gibi isimler yer alıyor. Hindistan’ın Kolkata eyaletinde 29.’su gerçekleştirilecek festivalin uluslararası bölümünde 5-7 Aralık tarihlerinde Yönetmen Doruk’un katılımıyla dünya prömiyeri yapılacak.