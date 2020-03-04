65 ülkeden 265 yayıncı İstanbul’da

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen “5. İstanbul Fellowship” (Uluslararası Telif Zirvesi) başladı. Albayrak Medya Grubu sponsorluğunda düzenlenen ve her yıl telif, çeviri görüşmeleri yapmak amacıyla yabancı yayımcıları İstanbul’a getiren programın açılışı, Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. 65 ülkeden 265 yayıncının katıldığı program da KETEBE yayınları da yerini aldı. TBYM Başkanı Mustafa Doğru, “İstanbul Fellowship için bu yıl 98 ülkeden 620 başvuru aldık. Katılımcılarımız bu sene 65 ülkeden 165’i yabancı ve 100’ü yerli olmak üzere 265 yayıncıya ulaştı” bilgisini paylaştı.

Mustafa Doğru

İSTANBUL DÜNYA TELİF PAZARININ ÜSSÜ OLSUN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay yaptı. İsrafil Kuralay, “Kültür ektinliklerinin en önemlilerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen yıl çok daha hızlı büyüyen bir organizasyona imza atıyoruz. Uzak Asya’dan, Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında çok sayıda katılımcıyı İstanbul’da ağırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 424 milyon bandrollü yayının okuyucu ile buluştuğunu göz önünde bulundurursak oluşan iç piyasa hareketliliğini ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır. Rakamlara bakacak olursak kültür ekonomisinin bir şehir, bir ülke için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bahsettiğimiz ekonomi dünyadaki hacmi 2,5 trilyon dolara ulaşmış ve 30 milyonun üzerinde istihdam sağlamaktadır. Önemli bir alandan söz ediyoruz ve istiyoruz ki, İstanbul dünya telif pazarının üssü olsun” şeklinde konuştu. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da “Sizler bugün İstanbul üzerine yazılmış kitapları konuşurken, aslında bu ilhamları kendi medeniyetinize ve kültürünüze taşımak üzere buradasınız” dedi.

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