Hayat 65 ülkeden 265 yayıncı İstanbulda
AKTÜEL

65 ülkeden 265 yayıncı İstanbul’da

Albayrak Medya Grubu’nun da sponsor olduğu 5. İstanbul Fellowship, kapılarını açtı. Türk ve yabancı yayımcılara 3 gün boyunca telif görüşmeleri yapma imkanı sunan programa, bu yıl 65 ülkeden 265 yayımcı katıldı. KETEBE yayınları da etkinlikte yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen programda binlerce telif anlaşmasının gerçekleşmesi bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen programda binlerce telif anlaşmasının gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen “5. İstanbul Fellowship” (Uluslararası Telif Zirvesi) başladı. Albayrak Medya Grubu sponsorluğunda düzenlenen ve her yıl telif, çeviri görüşmeleri yapmak amacıyla yabancı yayımcıları İstanbul’a getiren programın açılışı, Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. 65 ülkeden 265 yayıncının katıldığı program da KETEBE yayınları da yerini aldı. TBYM Başkanı Mustafa Doğru, “İstanbul Fellowship için bu yıl 98 ülkeden 620 başvuru aldık. Katılımcılarımız bu sene 65 ülkeden 165’i yabancı ve 100’ü yerli olmak üzere 265 yayıncıya ulaştı” bilgisini paylaştı.

Mustafa Doğru

İSTANBUL DÜNYA TELİF PAZARININ ÜSSÜ OLSUN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay yaptı. İsrafil Kuralay, “Kültür ektinliklerinin en önemlilerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen yıl çok daha hızlı büyüyen bir organizasyona imza atıyoruz. Uzak Asya’dan, Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında çok sayıda katılımcıyı İstanbul’da ağırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 424 milyon bandrollü yayının okuyucu ile buluştuğunu göz önünde bulundurursak oluşan iç piyasa hareketliliğini ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır. Rakamlara bakacak olursak kültür ekonomisinin bir şehir, bir ülke için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bahsettiğimiz ekonomi dünyadaki hacmi 2,5 trilyon dolara ulaşmış ve 30 milyonun üzerinde istihdam sağlamaktadır. Önemli bir alandan söz ediyoruz ve istiyoruz ki, İstanbul dünya telif pazarının üssü olsun” şeklinde konuştu. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da “Sizler bugün İstanbul üzerine yazılmış kitapları konuşurken, aslında bu ilhamları kendi medeniyetinize ve kültürünüze taşımak üzere buradasınız” dedi.

Ketebe Yayınevi'nin yazarları ve yepyeni eserleri Ankara'da okurları ile buluşacak
HAYAT
Ketebe Yayınevi'nin yazarları ve yepyeni eserleri Ankara'da okurları ile buluşacak
Türkiye vuruyor İran milis taşıyor

Türkiye vuruyor İran milis taşıyor

​Hedeflerinde bölgede kritik öneme sahip üç bölge var.
Çocukları bile dövüyorlar

Çocukları bile dövüyorlar

Yunan polisler bebeklerin biberonlarını dahi topluyor.
Kılıçdaroğlu’nun suçüstü itirafı

Kılıçdaroğlu’nun suçüstü itirafı

​Erdoğan: Kılıçdaroğlu hiçbir milli meselede milletin yanında olmadı.
Bizi de askere alın

Bizi de askere alın

CİMER'e gelen mesajlar paylaşıldı: Ne mutlu Türk'üm diyene!
Hatay'a<br>uzanan eli keseriz

Hatay'a
uzanan eli keseriz

​O ayı gelirse göreceği Bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.
Bir Pantsir daha!

Bir Pantsir daha!

​SİHA'lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı.

3 ülkeye<br>daha sıçradı

3 ülkeye
daha sıçradı

​Papa'nın koronavirüs testi sonucu belli oldu.

Ankara'da<br>yoğun trafik

Ankara'da
yoğun trafik

​Kapıların açılmasının ardından Avrupalı ülkeler ve ABD tutuştu.
Mülteci gibi kaçmaya çalıştı

Mülteci gibi kaçmaya çalıştı

​FETÖ'cü asker mültecilerin arasına girip, gizlenmeyi denedi.
Koronaya rağmen<br>ihracatta yükseliş

Koronaya rağmen
ihracatta yükseliş

​Küresel yangında ihracatını artıran ender ülkelerden biri Türkiye oldu.
AVM'lerde<br>yeni sistem

AVM'lerde
yeni sistem

​Suçlular artık bu yöntemle yakalanacak.
Utanç verici!

Utanç verici!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararına sert tepki.
Ada basını duyurdu

Ada basını duyurdu

​Milli yıldızın sakatlık haberi geceye damga vurdu.
Taliban'a barış telefonu

Taliban'a barış telefonu

Afganistan'da yeni süreci başlatan anlaşma.
Şehidimiz var

Şehidimiz var

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' çağrısı: İnsanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'a 'göçmen' çağrısı: İnsanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerince, Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen kaçak göçmenlere gaz ve ses bombaları atılmasına ilişkin, "Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri koruma altına almaktır. Bu süreçte Yunanistan yetkililerini 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuzların üzerinde baş kalmayacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Omuzların üzerinde baş kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı harekatına yönelik bilgiler veren Erdoğan, "Yaşananlardan ibret almayanların, bizi hala tehdit etmeleri akıllarının başlarına gelmediğini işaret ediyor. Şayet bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa, bir süre sonra omuzlarının o başlar da kalmayacak" açıklamasında bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, Atatürk'ün Çanakkale'deki tarihi sözlerini hatırlattı: 'Ben sizlere ölmeyi emrediyorum.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugün İdlib'den çekilirsek sınırlarımızın içine kadar gelirler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, yaptığı açıklamada, "Rejim unsurlarına en sert cevap verilmiştir, verilmeye de devam edilmektedir. Gereken cevabı almışlardır. Eğer biz bugün İdlib'den çekilirsek, sınırlarımızın içine kadar gelirler. Egemen ve meşru bir devlet olarak bu harekatları başlatmasaydık, bugün 'İdlib'de ne işimiz var' diyenler, terör örgütleri sınır illerimize saldırırken 'hükümet ne yapıyor' diyeceklerdi. Bu yaptıklarımız mecburidir. Türkiye milli güvenliği için, sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.