7 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Reyting sonuçları 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan diziler arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişileri ilgisini çekiyor. Dizi sezonunun başlamasıyla beraber reyting sonuçları da önem kazandı. Peki, 7 Eylül reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?
7 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.
Birinci sırayı Çukur aldı
Total'de birinci sırada Çukur, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Yasak Elma, dördüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
AB'de Masterchef Türkiye zirvedeki yerini korurken sıralama değişti. İkinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber alırken, Yasak Elma üçüncü, Çukur dördüncü oldu.
İşte reyting sonuçları: