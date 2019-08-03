Hayat 7 kıtaya kurban seferi
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7 kıtaya kurban seferi

Türkiye’nin yardım eli Kurban Bayramı’nda 7 kıtadaki ihtiyaç sahiplerine uzanacak. Türkiye Diyanet Vakfı 149 ülkede 20 milyon kişiye Kızılay da 51 ülkede 4,5 milyon Müslümanın sofrasını bereketlendirecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
TDV’nin “1 Kurban 1 Kur’an” projesi ile vekaletle kurban bağışında bulunacak vatandaşlar, 25 lira ek ücret dahilinde ihtiyaç sahiplerine Kur’an hediye edebilecek.
TDV’nin “1 Kurban 1 Kur’an” projesi ile vekaletle kurban bağışında bulunacak vatandaşlar, 25 lira ek ücret dahilinde ihtiyaç sahiplerine Kur’an hediye edebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Türk Kızılay, hayırseverlerin bağışladığı on binlerce kurbanı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştıracak. "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla 7 kıtada ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını söyleyen TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "6 bin 500 kişilik bir ekiple vekalet yoluyla kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz" dedi. Polat, geçen yıl 17 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldığını hatırlatarak, "2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirledik. Türkiye'nin iyilik elini bu yıl yurt içinde 72 ilde 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde kurban keserek 20 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız ‘www.tdv.org’ ve ‘bagis.tdv.org’ adreslerinden bağış yapabilecek, ‘mobil bağış’ uygulamamızdan vekalet verebilecekler”

AFRİKA’DAN AMERİKA’YA

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise bu yılki vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 850, yurt dışında 725 lira olarak belirlediklerini kaydetti. Kınık, "Türkiye dahil 51 ülkede 180 bin vekalet sahibi adına yaklaşık 4,5 milyon kişiye kurban bereketini yaşatacağız" diye konuştu. Kınık, "Bu yıl ilk defa Afrika'daki Fildişi Sahilleri, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Komor Adaları, Asya'da Endonezya, Filipinler, Kamboçya ve Rusya, Orta Doğu'da Libya, Amerika'da ise Surinam'da kurban kesimi gerçekleştireceğiz" dedi.

  • Kredi kartıyla kurban kesilebilir
  • Mehmet Emin Maşalı
  • İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, faiz olmadığı sürece kredi kartıyla taksitsiz kurban kesilebileceğini söyledi. Maşalı, ''Temel ihtiyaçlarını karşılamış, bunun ötesinde kenarda 80 gram altın maddi imkanı bulunan kişiler kurban kesmeli. Hanefi mezhebine göre bu vaciptir. Diğer mezheplere göre de sünnet olarak değerlendirilmiştir'' dedi. İslam dininin faizi haram kıldığını anlatan Maşalı, ''Eğer faiz oluşuyorsa kredi kartıyla kurban kesmek doğru bir yaklaşım değil. Faizli işleme hangi vesileyle girerseniz girin, günaha girmiş olursunuz. Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Kurbanı inşallah makbul olur. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok. Ama ödeyemezseniz ve faize girerse orada günaha yol açar'' ifadelerini kullandı.
  • Kızılay’da taksit
  • Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşların Kızılay’ın banka hesap numaralarıyla bağış yapabileceğini belirterek, mobil bağış uygulaması, internet bankacılığı, ‘168’ ücretsiz çağrı merkezi, PTT ve Kızılay şubelerinden vekalet verilebileceğini ifade etti. Kınık, ayrıca kredi kartıyla ödeme yapacak bağışçılara 4 taksit imkanı sunulduğunu aktardı.

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