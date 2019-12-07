Hayat 7 Koğuştaki Mucizeyi 8 haftada 5 milyon 64 bin 317 kişi izledi
KÜLTÜR SANAT

7. Koğuştaki Mucize'yi 8 haftada 5 milyon 64 bin 317 kişi izledi

"7. Koğuştaki Mucize" filmi, vizyonda kaldığı 8 haftada 5 milyon 64 bin 317 kişi tarafından izlendi. Vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan filmin hasılatı, 86 milyon 362 bin 518 liraya ulaştı.

Haber Merkezi AA
7. Koğuştaki Mucize filminin başrolünde Aras Bulut İynemli rol aldı.
7. Koğuştaki Mucize filminin başrolünde Aras Bulut İynemli rol aldı.

Box Office Türkiye'den alınan verilere göre, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği "7. Koğuştaki Mucize" filmi, vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

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Vizyonda kaldığı 8 haftada 5 milyon 64 bin 317 kişi tarafından izlenen filmin hasılatı, 86 milyon 362 bin 518 liraya ulaştı.

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Kubilay Tat'ın senaryosunu kaleme aldığı filmde, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın rol alıyor.

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Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın yeniden kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

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