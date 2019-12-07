7. Koğuştaki Mucize'yi 8 haftada 5 milyon 64 bin 317 kişi izledi "7. Koğuştaki Mucize" filmi, vizyonda kaldığı 8 haftada 5 milyon 64 bin 317 kişi tarafından izlendi. Vizyona girdiği 11 Ekim'den itibaren sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan filmin hasılatı, 86 milyon 362 bin 518 liraya ulaştı.

Haber Merkezi 07 Aralık 2019, 10:42 Son Güncelleme: 07 Aralık 2019, 10:49 AA