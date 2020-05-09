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Hayat 7 tarihi bölgede 7 konser daha
KÜLTÜR SANAT

7 tarihi bölgede 7 konser daha

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan'da '7 tepeden 7 kıtaya' projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak, devam ettirecek.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Kıtaların buluştuğu İstanbul’dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı” sloganıyla düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı “7 Tepeden 7 Kıtaya” konseri bir geleneğin başlangıcı oldu. İstanbul’da başlatılan konserler dizisi Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye’nin farklı şehirlerde devam ediyor.

Dünya Türkiye'yi izleyecek: 7 tepeden 7 kıtaya sevgi konseri
KORONAVİRÜS
Dünya Türkiye'yi izleyecek: 7 tepeden 7 kıtaya sevgi konseri

Gönüllere dokunacak

  • Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye’nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada düzenlediği 7 farklı konserle Türk milletini evlerinde geçirmekte olduğu şu günlerde hem adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak; hem de müziğin farklı türlerinden oluşturulmuş çok renkli bir konser programıyla, yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunacak.

Ünlü isimler izleyiciye buluşacak

Kapadokya, Afrodisias, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu – Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can izleyiciyle buluşacak.

Ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak olan konser programı şöyle:

  • 20 MAYIS: FERMAN AKGÜL ve Ethnic Band - “Türküler ve Anadolu Pop Ezgileri”
  • KAPADOKYA
  • 21 MAYIS: ŞİRİN PANCAROĞLU ve BORA UYMAZ “Marifetnağme”
  • Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu’nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri.

  • AFRODİSİAS ANTİK TİYATROSU

  • 22 MAYIS
  • SERKAN ÇAĞRI ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - “Trakya ve Balkan Ezgileri”

  • PATARA ANTİK KENTİ

  • 23 Mayıs
  • YUSUF GÜNEY
  • EFES ANTİK KENTİ
  • 24 Mayıs
  • MURAT KARAHAN ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri
  • HİERAPOLİS ANTİK TİYATROSU
  • 25 Mayıs
  • KUBAT - “Vazgeçilmeyen Türküler”
  • SAFRANBOLU
  • 26 Mayıs
  • FETTAH CAN
  • MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
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