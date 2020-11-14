7 yaşındaki küçük kız tip1 diyabetli oldu: 33 saat komaya girdi

Isparta’da yaşayan 7 yaşındaki Işıl Su Elif Gündoğdu yaklaşık bir ay önce ziyaret için gittiği Kırıkkale’de 7 yaşındaki kızı Işıl Sude’nin tip 1 diyabetli olduğunu öğrendi. Ankara’ya sevk edilen Işıl Sude, burada ketoasidoz komasına girdi ve 33 saat komada yattı. Komadan çıktıktan sonra 10 gün hastanede kalan Işıl Sude, hayatına tip1 diyabetli olarak devam ediyor. Kanındaki glukoz değerini ölçmek için günde en az 10 kez parmağını delmek zorunda kalan Işıl Sude, tip1 diyabetlilerin hayatını kolaylaştıran sensör ve pompa setlerinden kullanmak istiyor. Anne Elif Gündoğdu, kan şekeri ölçüm cihazı olarak bilinen sensör ve insülin yapmayı kolaylaştıran insülin pompası ile setlerinin masraflı olduğunu belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alınmasını talep etti.



Tip1 diyabet pankreastaki hücrelerin yokluğundan meydana geliyor

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Elif Gündoğdu, kızı Işıl Sude’ye 24 gün önce tip1 tanısı konulduğunu belirterek, diyabeti hastalık olarak görmediklerini söyledi. Diyabete yaşam şeklini belirleyen bir unsur olarak baktıklarını ifade eden Gündoğdu, “Diyabet hastalığı tip1, tip2 ve tip3 şeklinde ayrılıyor. Çocuklarda genellikle tip1 diyabet görülüyor. Tip1 diyabet pankreastaki beta hücrelerinin yokluğundan veya hiç olmayışında kaynaklanan bir durum. Tip1 diyabete neden sebep olduğu henüz bilinemiyor maalesef. Pankreas yüzde 85 oranında hasar gördüğünde de şeker diye bilinen diyabet hastalığı ortaya çıkıyor” dedi.

FOTOĞRAF 8 Pandemi süreci eve kapandığımız ve hareketsiz olduğumuz bir dönem. Hem hareketin azalması hem de sıkıntı nedeniyle iştahın artması ve kontrolsüz beslenme, tüketilen besinlerin içeriği diyabetik beslenmeye uygun olsa dahi, kilo aldırabiliyor. Özellikle tip 2 diyabet hastalarında kilo almak ve vücut yağ dokusunun artması diyabet kontrolünü bozuyor ve kan şekerinin yükselmesine yol açıyor. Diyabetik hastaların düzenli beslenmeleri hem kan şekeri kontrolünü sağlamak hem de bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasını kolaylaştırmak için şart. Bu dönemde yapılan en önemli beslenme hatası ise öğün atlamak oluyor. Ayrıca uyku düzeni bozulan hastalarda gece atıştırmaları hem kilo aldırması hem de kan şekerini yükseltmesi açısından sakıncalı. Her sağlıklı besinin diyabet hastasına uygun olmadığını unutmayın. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlarla savaşta faydalı olan bazı besin ve içecekler diyabetik hastalarda kan şekeri kontrolünü bozabiliyor ve fayda sağlamak yerine zarar verebiliyorlar.Bunların başında bal, pekmez ve meyve suyu geliyor. “Taze sıkılmış olsa dahi meyve suyu konsantre ve meyve posasından arındırılmış, kolay emilen şeker içeriyor. Bal ve pekmez de hem yoğun hem de kolay emilen şekerli gıdalardır” diyen Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, bu tür besinlerin tüketilmeleri kan şekerini yükselteceği için hedeflenenin aksine bağışıklık sisteminin çalışmasını bozabildiği uyarısında bulunarak, “Diyabet hastasının diyetteki en önemli yasağı bu tür yiyeceklerdir, bunlar hiç tüketilmemelidir” diyor. Kovid-19; bu hastalığı taşıyan kişilerin ağız ile burunlarından çevreye yayılan ve ‘damlacık’ adı verilen solunum yolu sıvılarının mikroskobik zerrecikleriyle bulaşıyor. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, “Virüsten korunmada sosyal mesafeye dikkat etmek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanmak ve ellerimizi sık sık yıkamak, korunmanın altın kurallarıdır. Sadece diyabet hastalarında değil, her bireyde ilk öncelik enfeksiyondan korunmak olmalı” diyor. Yüksek kan şekeri bakterilerin vücutta yerleşmesini ve enfeksiyona yol açmasını kolaylaştırıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, “Kovid-19 bir virüs enfeksiyonudur ve virüsler şekerle beslenmezler. Ancak yüksek kan şekeri virüslerle mücadele eden bağışıklık sisteminin çalışmasını ve virüslerle savaşma yeteneğini bozar” diyerek, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu nedenle kan şekeri kontrolü diyabet hastalarında her tür enfeksiyonla savaş için son derece önemlidir. Evde kan şekeri ölçüm cihazlarıyla yapılan ölçümler kan şekeri kontrolünün olmazsa olmazıdır. Diyabet hastası ne kadar sık ölçüm yaparsa kan şekeri o kadar düzenli seyreder. Ayrıca doktor tarafından önerilen ilaçların düzenli kullanımı da kan şekeri takibinde önemlidir” Sağlıklı olmak için mutlaka düzenli egzersiz yapılmalı. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, en çok önerilen egzersizin açık havada yürüyüş olduğunu belirterek, “Ancak pandemi döneminde açık havaya çıkmak bile dönem dönem mümkün olmadığı için hareketsizlik en büyük problemlerden biri haline geldi. Yürüyüş yapmak mümkün olmasa bile evde yapılabilecek egzersizleri uygulamak gerekir” diyor. Dans etmek, kol-bacak hareketleri yapmak, hatta sabit bir noktada durarak yürüme hareketi yapmak bile uzun dönemde hareketsizliğin getireceği zararları azaltıyor. Her gün en az 30 dakika yürümeyi veya evde egzersiz yapmayı asla ihmal etmeyin. Kovid-19 pandemisinde özellikle evde uzun süre zaman geçirmek zorunda kalan pek çok hastanın uyku düzeninin bozulduğu, pek çok kişinin gece geç yatma alışkanlığı edindiği, uzmanlar tarafından gözleniyor.Gece uykusu bağışıklık sistemi için çok önemli ve gündüz uykusu gece uykusunun yerini tutmuyor. Dolayısıyla uyku süresi ilerleyen yaşlarda azalmakla birlikte, en az 6-8 saatlik uyku öneriliyor. Pandemi döneminde sosyalleşmenin azalması ve evde yalnız olmak endişe ile depresyon şikayetlerini arttırdı. Bu tür psikolojik değişimler beslenme ve uyku düzeni başta olmak üzere, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını olumsuz yönde değiştirerek, hem kan şekeri dengesini hem de bağışıklık sistemi dengesini bozma riski taşıyor. Sosyalleşme her yaştan birey için önemli elbette. Ancak gereklilik durumunda evde zaman geçirmeyi kolaylaştıracak ve ruh sağlığınızı koruyacak hobiler edinmeniz çok önemli. Bulmaca çözme, örgü örme, ahşap boyama, evi tekrar düzenleme, çiçek yetiştirme gibi pek çok uğraş yeniden keşfedilmeyi bekliyor. Koronavirüs diyabet hastalarında daha ağır seyrediyor: Diyabet hastalarına Kovid-19'a karşı 8 önemli uyarı Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan korunmanın yaşamsal öneme sahip olduğunu uzmanlar her fırsatta dile getiriyorlar. Özellikle diyabet hastalarının başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere diğer tüm kurallara aynı titizlikle devam etmeleri çok önemli, çünkü Kovid-19 bu hastalarda daha sık görülebiliyor ve daha ağır seyredebiliyor. Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi, Kovid-19 enfeksiyonunda da kan şekeri kontrolünün sağlanması ise enfeksiyonun şiddetini azaltmada kilit rol oynuyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler ülkemizde her 14 kişiden birinde tip 2 diyabet görüldüğüne dikkat çekerek, Kovid-19 pandemisinde almaları gereken önlemleri anlattı. İşte, diyabet hastalarına Kovid-19'a karşı 8 önemli uyarı:

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Kızı Işıl Sude’ye Kırıkkale’de tip1 diyabet tanısı konulduktan sonra Ankara’ya sevk edildiğini kaydeden Gündoğdu, “Kızım 33 saat komada kaldı. Bizim için çok zor günlerdi. Yeni bir süreç olduğundan içimizde ister istemez bir korku oldu. 33 saatin sonunda normal odaya aldılar ve diyabet eğitimleri verdiler. 10 gün hastanede kaldıktan sonra Isparta’ya geldik. Burada takibimiz yapılıyor” dedi.

Günde en az 10 kez parmağını deliyor

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Parmak delerek kan şekerinin ölçülmesinin zorluğundan bahseden Elif Gündoğdu, "Kendi parmağınızı ufacık kestiğinizde ne kadar acıyor, bu çocuklar bunu günde en az 10 defa yapıyorlar. Sabah, öğlen, akşam açlık tokluk şekerine bakıyorlar. Ayrıca gece lantusumuzdan sonra ara öğünü verip tokluk bakıyoruz. Bunun yanında geceleri kalkıp parmağını delmek zorunda kalıyoruz. Bu rahatsızlıkta yeni tanılarda balayı dönemi oluyor. Bizim kan şekeri düşüklüğümüz çok yüksek olmaya başladı. Son 2 günde çocuğumun parmağını 13 kez delmek zorunda kaldım. Keşke bunu devletimiz karşılasa ve böyle durumlardan koruyabilsek. Kızım parmağını deldiğinde çok üzülüyor. Parmak uçları yara oluyor. Bu durum sadece benim çocuğum için geçerli değil. Türkiye’de 20 binden fazla diyabetli çocuk olduğunu söyleniyor” dedi.



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HAYAT Diyabet tedavisinin temeli diyetten geçiyor



“Sensör ve pompa setleri oldukça masraflı”

Kan şekeri ölçen sensörlerin SGK geri ödeme listesine alınmasını isteyen Gündoğdu, sensör için bir kez ödenen rakamın dışında aylık 800 lira masraf olduğunu belirtti. İnsilün pompası ve setleri için de aylık bin lira kadar masraf olduğunu dile getiren Gündoğdu, “Bunu ödeyenler olduğu gibi ödeyemeyenler de var. Asgari ücretle geçinen aileler var. 4 kişilik aile evinin masraflarını mı ödesin çocuğunun hayatını mı kolaylaştırsın. Devletimiz sensör ve pompa setlerini karşılarsa çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatı çok kolaylaşacak” ifadelerini kullandı.

Küçük Sude: Bu durumu artık kabullendim

Işıl Sude de kendisine tip1 diyabet tanısı konulduğunda çok zorluk çekeceğini düşünmediğini ancak zorlandığını belirtti. Kan şekeri ölçümü için parmağını delerken arkadaşlarının kendisine baktığını kaydeden Işıl Sude, “Annem bana ‘bu bir hastalık değil, bu bir yaşam tarzı’ diyor. Ben de bu durumu artık kabullendim. Bunu kabullenmek benim için biraz zor oldu. Çünkü ilk tanı konulduğunda çikolata gibi şeyler yiyemiyordum. Annem sayımları öğrendikten sonra çikolata gibi şeylerin yarısını yiyebiliyorum. Anneme hak veriyorum. Çünkü annem beni bu durumunda bile mutlu ediyor” dedi.

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