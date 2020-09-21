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Hayat Televizyonun Oscarları sahiplerini buldu
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​72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyonun Oscarları sahiplerini buldu

"Televizyonun Oscarları" olarak adlandırılan ve her sene dizileri, dizi oyuncularını belirleyen 72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, Drama dalında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı

Haber Merkezi AA
Succession oyuncu kadrosu
Succession oyuncu kadrosu

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Bu senenin kazananlarına geçmeden önce geçtiğimiz sene hangi yapımlar ödül almış bir bakalım.

Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü
HAYAT
Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü

Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni, video konferans şeklinde gerçekleşti.

Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü 7 ödüllü "Schitt's Creek" alırken, "Watchmen" de "En İyi Mini Dizi" ödülünün sahibi oldu.

Emmy Ödüllü Haluk Bilginer, çiçeklerle karşılandı
OYNAT 00:00
Emmy Ödüllü Haluk Bilginer, çiçeklerle karşılandı
Şahsiyet dizisindeki performansıyla 47. Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü alan Haluk Bilginer, İstanbul'a döndü. Haluk Bilginer'i İstanbul Havalimanı'nda İGA Yetkilileri çiçeklerle karşıladı.


  • 2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:
  • En İyi Drama: "Succession"
  • En İyi Komedi: "Schitt's Creek"
  • En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, "Succession"
  • En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, "Euphoria"
  • En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek"
  • En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Morning Show"
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"
  • En İyi Mini Dizi: "Watchmen"

Diziler bizim cevherimiz
HAYAT
Diziler bizim cevherimiz

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