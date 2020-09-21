Televizyonun Oscarları sahiplerini buldu

Teknoloji

Play Station 5 muadillerine göre çok daha büyük olacak

PlayStation 5'in nasıl bir görüntüye sahip olacağı sızdı.Twitter'da bir kullanıcı tarafından boyutu paylaşılan PS5'in en dikkat çeken yanı bir önceki modellere göre çok daha büyük olması. PlayStation 5'in koyulduğu bir yerde kendini göstereceğini gözler önüne seriyor. Görüntülerde bir başka ayrıntı ise PlayStation 5'i yatay pozisyonda tutacak aparat yer alması.