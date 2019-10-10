Hayat 7,5lik deprem tatbikatı
AKTÜEL

7,5’lik deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7,5 büyüklüğünde olası bir depreme yönelik tatbikat yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Senaryo gereği, Doğu Anadolu Fay Hattı’ndaki Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD’daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 3 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, ilgili 8 bakanlığın personeline uyarı amaçlı kısa mesajların (SMS) gönderilmesiyle başladı.

TATBİKATI BAKAN SOYLU YÖNETTİ

Tatbikatı yöneten Bakan Soylu, “Fazlalıklarımızı ve eksikliklerimizi not alıyoruz. Bundan sonra masabaşı yapacağımız tatbikatları, saha tatbikatlarını da ona göre yansıtacağımız bir adımı gerçekleştiriyoruz” Tatbikat, cuma günü sona erecek.

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama: Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok
GÜNDEM
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama: Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok
Büyük barış harekatı

Büyük barış harekatı

​Mehmetçik ve Milli Ordu Fırat'ın doğusunda hedefleri vuruyor.
İkinci aşamaya geçildi

İkinci aşamaya geçildi

​İşte dakika dakika tarihi Barış Pınarı Harekatı...
10 maddedeBarış Pınarı

10 maddede
Barış Pınarı

​Barış Pınarı Harekatı bölgede çok şeyi değiştirecek.
Gün milli birlik günü

Gün milli birlik günü

​Türkiye böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak
ABD’yi kim yönetiyor?

ABD’yi kim yönetiyor?

​ABD'li Senatör: CIA ve FBI Trump'a karşı savaşıyor.
Evanjeliklerin<br>hedefi Türkiye

Evanjeliklerin
hedefi Türkiye

​Barış Pınarı Harekatı ABD'li Evanjelikleri çıldırttı.

PYD ilk bombardımanda dağıldı

PYD ilk bombardımanda dağıldı

​200'den fazla terörist kaçtı, örgüt infaz emri çıkardı
Yavuz ve Fatih'i<br>20 gemi koruyor

Yavuz ve Fatih'i
20 gemi koruyor

​Güney Rum Yönetimi ve destekçileri Yavuz'u gözetliyor.
Küresel kriz <br>işaretleri artıyor

Küresel kriz
işaretleri artıyor

Dünya genelinde özel sektörün borcu 19 trilyon dolara dayandı.

181 hedef vuruldu

181 hedef vuruldu

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
ABD'den PKK itirafı

ABD'den PKK itirafı

'Obama döneminde PKK ile ortaklık yapıldı'
Mehmetçik sınırı geçti

Mehmetçik sınırı geçti

​Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK kara operasyonuna başladı.
Macaristan dik durdu

Macaristan dik durdu

​AB'nin küstah bildirisi Macaristan vetosuna takıldı.
Çelik duvarlı merkez

Çelik duvarlı merkez

Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı yönettiği merkez ile ilgili tüm detaylar.
Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

​Irak sınırından Fırat'a kadar PYD mevzileri bombardımana tutuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.