7,5’lik deprem tatbikatı

Senaryo gereği, Doğu Anadolu Fay Hattı’ndaki Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD’daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 3 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, ilgili 8 bakanlığın personeline uyarı amaçlı kısa mesajların (SMS) gönderilmesiyle başladı.

TATBİKATI BAKAN SOYLU YÖNETTİ

Tatbikatı yöneten Bakan Soylu, “Fazlalıklarımızı ve eksikliklerimizi not alıyoruz. Bundan sonra masabaşı yapacağımız tatbikatları, saha tatbikatlarını da ona göre yansıtacağımız bir adımı gerçekleştiriyoruz” Tatbikat, cuma günü sona erecek.