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Hayat

'8. Renk Kadın ve İz' AKM’de

Resimden heykele, fotoğraftan dijital sanatlara 8 farklı disiplinden 18 kadın sanatçı, kadın kimliğini yeniden ele alan eserleriyle 2 Nisan’a kadar AKM Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür Sanat Servisi
Kültür Sanat Servisi
04:00 . 8/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak
8 farklı disiplinden 18 kadın sanatçı, kadın kimliğini yeniden ele alan eserleriyle 2 Nisan’a kadar AKM Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

8 farklı disiplinden 18 kadın sanatçı, kadın kimliğini yeniden ele alan eserleriyle 2 Nisan’a kadar AKM Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü birbirinden değerli 18 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı özel bir sergi seçkisiyle karşılıyor. ‘8. Renk Kadın ve İz” sergisi, resim, heykel, seramik, fotoğraf, tekstil dokuma, kolaj, minyatür ve yerleştirme sanatını kapsayan 8 farklı disiplinden eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, kadına atfedilen bütün söylemlerin üzerine beyaz bir örtü çekercesine kalıpları aşmayı ve tüm kadınlara ilham veren bir pencere açmayı amaçlıyor.

TOPLUMDAKİ YERİ DE MERCEK ALTINDA

Kadını “8. Renk” olarak tasvir eden sergide, toplumdaki yerine ve kendine biçilen rollere karşın dünya üzerindeki varlığını, öyküsünü ve kültürel birikimi farklı malzeme ve tekniklerle mercek altına alınıyor. Karma sergide Aslışah Erdem, Aysun Bozuklu, Ayşe Wilson, Ayşegül Yapar, Cansu Sönmez, Derya Geylani Vuruşan, Eda Çığırlı, Eda Taşlı, Elsa Ers, Gözde Can Köroğlu, Günnur Özsoy, Günseli Kato, Kadriye İnal, Melis Buyruk, Sevim Kaya, Sinem Demirci, Yasemin Öztürk ve Yonca Karakaş’ın eserleri yer alıyor.

Sergi AKM Galeride 2 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.


#AKM
#8 Mart Dünya Kadınlar Günü
#Sanat
42 minutes ago
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'8. Renk Kadın ve İz' AKM’de
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