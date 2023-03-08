'8. Renk Kadın ve İz' AKM’de

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü birbirinden değerli 18 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı özel bir sergi seçkisiyle karşılıyor. ‘8. Renk Kadın ve İz” sergisi, resim, heykel, seramik, fotoğraf, tekstil dokuma, kolaj, minyatür ve yerleştirme sanatını kapsayan 8 farklı disiplinden eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, kadına atfedilen bütün söylemlerin üzerine beyaz bir örtü çekercesine kalıpları aşmayı ve tüm kadınlara ilham veren bir pencere açmayı amaçlıyor.

Kadını “8. Renk” olarak tasvir eden sergide, toplumdaki yerine ve kendine biçilen rollere karşın dünya üzerindeki varlığını, öyküsünü ve kültürel birikimi farklı malzeme ve tekniklerle mercek altına alınıyor. Karma sergide Aslışah Erdem, Aysun Bozuklu, Ayşe Wilson, Ayşegül Yapar, Cansu Sönmez, Derya Geylani Vuruşan, Eda Çığırlı, Eda Taşlı, Elsa Ers, Gözde Can Köroğlu, Günnur Özsoy, Günseli Kato, Kadriye İnal, Melis Buyruk, Sevim Kaya, Sinem Demirci, Yasemin Öztürk ve Yonca Karakaş’ın eserleri yer alıyor.