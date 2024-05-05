81 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde düzenleme yapıldı. Son düzenlemeyle birlikte 81 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Işıkhan, listeye alınan 81 ilaçtan 79’unun yerli üretim olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan paylaşımında, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” ifadelerini kullandı.
5 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE
SGK'nın konuyla ilgili duyurusunda ise bu ilaçlardan 1’inin kanser, 6'sının diyabet, 11'inin antibiyotik, 4'ünün epilepsi-migren, 2'sinin MS, 1'inin obezite, 2'sinin pulmoner hipertansiyon, 7'sinin alerji ilacı olduğu belirtildi. Düzenleme 5 iş günü sonra yürürlüğe girecek.