81 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sahte ilaç üreterek halk sağlığını tehdit eden çeteye yapılan operasyon, ilginç teslimatı da deşifre etti. İlaç talep eden kişinin polis olup olmadığını anlamak için deneme buluşması yapan çete üyeleri, testi geçenlere sahte ilacı 3 farklı motokuryeyle ulaştırdı.