83 bin kişi sevindi

Kura çekimi, Ali Erbaş ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti. Ankara’dan başlayan kura çekimi, illerin plaka sırasına göre devam etti. Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında “oda tercihli ve otel” konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Kurada, asıl ve yedek tasnifi, Diyanet ve acente ayrımı yapılmadı.

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları dün çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Kur’an tilavetiyle başladı.

ÖNEMLİ OLAN NİYET ETMEK

Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır” dedi.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hac ibadetiyle mükellef olan kardeşlerimizin ‘Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi’ diyebilmesi önemlidir. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır” dedi. Erbaş, Türkiye’de hacca gidecek kişilerin belirlenmesi için katsayılı kura sisteminin uygulandığını kaydetti. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin daha avantajlı olduğunu ifade etmek istiyorum.” Kura sırasında isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü. Hac kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşini telefonla arayarak sevinci paylaşan Bağce, “Allah’ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun” ifadesini kullandı.

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SENELERDİR BU ANI BEKLİYORDUM

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü de sevincini oğlu Serkan Ünlü ve kızını arayarak paylaştı. Ünlü, telefon görüşmesinin ardından “Hacca eşimle gideceğim. Allah’ın huzuruna gidiyorum” dedi.

FOTOĞRAF 10 Fotoğraf Harem-i Şerif’in güney tarafından muhtemelen 1879-80'lerde hacıların hac yolculuğunun ardından çekilmiş. Fotoğrafta gözüken kubbelerden biri Abbas Kubbesi olarak biliniyor. İkinci kubbe de Farrasun Kubbesi olarak biliniyor. Kur'an ve diğer kitaplarda burada saklanıyor. 1845 yılında Sultan Abdülmecid kubbeden birinin Al-Harem Al-Sharif Kütüphanesi olarak kullanılmasını istiyor. Kitapların tümü ilk kubbeye taşınmış ve İstanbul'dan ikinci kubbede bulunması için astronomik bir saat gönderilmiş. Harem-i Şerif'de Cuma duası. Fotoğraf Cuma duası sırasında Bab al-Salam tarafından çekilmiş. Mescid-ü Nebevi’nin kapılarından biri. Sağ taraf çıkış sol taraf ise giriş. Aynı zamanda çıkış kapısının arkasında Mahmudiyya Medresesi bulunuyor. Kabe-i Muazzama 5 Ocak 1910'da sular altında aldıktan sonra suyun çekilmesiyle çekilen görüntü Manakha Meydanı ve Caliph Utman Mescidinin minaresinin Medine-i Münevvere komuta kalesi ile birlikte görünümü. 1900'lerde yapımına başlanan hicaz demiryolu inşaatı ve 1 Eylül 1908'de Medine'ye varışı sırasında çekilen fotoğraf. Sultan II. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasına inşa edilen Hamidiye Hicaz Demiryolu, İstanbul ile kutsal mekanlar arasında ulaşımı sağlamak ve hacıların güvenli seyahat edebilmesi için yapılmıştı. . . . 100 yıl önce Kabe’de cuma namazı Osmanlı dönemi Mekke ve Medine'nin nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Günümüzde otellerin Kabe'nin etrafını sardığı hali ile 100 yıl önceki hali arasındaki farka inanamayacaksınız. İşte 100 yıl önce Kabe'de cuma namazı. BiP'te paylaş

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Kesin kayıtlar 13-24 Ocak’ta

Kabe

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçlarına dün saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletiliyor. Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020’de “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek. Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020’de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020’de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.