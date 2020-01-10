83 bin kişi sevindi

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları dün çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Kur’an tilavetiyle başladı.
ÖNEMLİ OLAN NİYET ETMEK
Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hac ibadetiyle mükellef olan kardeşlerimizin ‘Ya Rabbi, ben niyetimi ortaya koydum, müracaatımı yaptım, sıramı bekledim ama dünyadaki imkanlar buna el vermedi’ diyebilmesi önemlidir. Niyetler böyle olunca kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları Allah katında inanın aynı değerde olacaktır” dedi. Erbaş, Türkiye’de hacca gidecek kişilerin belirlenmesi için katsayılı kura sisteminin uygulandığını kaydetti. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin daha avantajlı olduğunu ifade etmek istiyorum.” Kura sırasında isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü. Hac kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşini telefonla arayarak sevinci paylaşan Bağce, “Allah’ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun” ifadesini kullandı.
SENELERDİR BU ANI BEKLİYORDUM
Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü de sevincini oğlu Serkan Ünlü ve kızını arayarak paylaştı. Ünlü, telefon görüşmesinin ardından “Hacca eşimle gideceğim. Allah’ın huzuruna gidiyorum” dedi.
Kesin kayıtlar 13-24 Ocak’ta
- Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçlarına dün saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletiliyor. Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020’de “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek. Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020’de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020’de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.