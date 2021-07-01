Hayat 850 gram doğan Müge hayata tutundu 2 kilo alınca taburcu oldu
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850 gram doğan Müge hayata tutundu: 2 kilo alınca taburcu oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde 27 haftalıkken 850 gram olarak dünyaya gelen Müge bebek, uzman hekimlerin kontrolünde hayata tutunmayı başardı.

Haber Merkezi İHA
850 gram doğan Müge hayata tutundu: 2 kilo alınca taburcu oldu
Müge bebek, 2 buçuk aylık tedavinin ardından ailesine kavuştu

Salihli’nin Yılmaz Mahallesi’nde ikamet eden anne Raziye Çelik, henüz 27 haftalık hamileyken, doğum sancılarının erken olması nedeniyle 850 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. İlçedeki özel bir hastanede dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Burada son teknoloji kuvöze konulan bebek, 72 günlük tedavi ve takibin sonucunda 2 kilo 580 gram ağırlığa ulaşarak yaşama tutundu. Ailesinin “Müge” adını verdiği bebek, hastaneden taburcu oldu.

Küvezden çıkarılan bebeğini 72 gün sonra kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Raziye Çelik, erken doğmasından ve çok küçük olmasından dolayı bebeğini kaybetme korkusu yaşadığını, ancak bebeğinin yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

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“72 günde 2 kilo 580 grama ulaştı”

Doğum sancılarının erken olması üzerine normal doğum yapıldığını ifade eden Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Doktorlarından Uzman Dr. Zehra Tiryaki “Normal doğum sonucunda 850 gram ağırlığında doğan ve erken doğum nedeniyle akciğerleri tam olarak gelişmeyen Müge bebeği solunum yetmezliği sorunu yaşadığı için hemen takip ve tedavisini 3.seviye yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaptık. Solunum cihazından destek alarak ve uygun tedavi görerek takip ettik. Akciğerinin yeterli gelişmeyi göstermesi üzerine solunum cihazından çıkarıldı. Ve bu arada küçük miktarlarda beslenmeye başlandı. 72 günün ardından 2 kilo 580 gram oldu ve artık taburcu oldu” dedi.

Prematüre bebek 23 haftalıkken 700 gram doğdu: Sağlığına 33 günde kavuştu
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Siirt'te yaşayan ve 23 haftalık hamile olan Tülin Gürçok, rahatsızlanınca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Gürçok, burada sezaryenle doğum yaptı. 700 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, solunum yetmezliği nedeniyle, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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Burada yapılan kontrollerinin ardından bebek yoğun bakıma alındı. 33 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan bebek taburcu edildi.
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Daha önce bir bebeklerini de erken doğum sonrası kaybeden Gürçok çifti, bu bebeğin hayata tutunması için büyük çaba sarf ettiğini söyledikleri Uzm. Dr. Abdulhakim Güneş'e sürpriz yaparak erkek bebeklerine onun ismini verdi.
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Bebeğin kendilerine getirildiğinde ciddi solunum problemi olduğunu anlatan Uzm. Dr. Abdulhakim Gürçok, Aile, daha önce bir bebeklerini bir günlükken kaybetmiş. Bu bebeklerine uzun süre sonra kavuşabilmişlerdi. Genel durumu çok kötü olduğu için bize sevk edildi. Hastamızın akciğer bulgularında yetmezliği vardı ve ciddi bir solunum problemi vardı. Hastamızı yoğun bakımımıza aldık 5 gün boyunca makineye bağlı olarak kaldı. O arada uyuttuk ve ondan sonraki süreçte de yatışı oldu. Şu an hastamız sağlığına kavuştu ve çok şükür sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik. Aile de memnuniyetlerinin bir göstergesi olarak, çocuğa benim adımı vermeyi teklif ettiler. Bu durum da beni çok memnun etti diye konuştu.
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Daha önce, bu durumda olan bir bebeğini dünyaya geldikten bire gün sonra kaybettiğini ifade eden Tülin Gürçok, şunları söyledi: Çok ciddi bir stres yaşadık. Uzun zamandır ben ve eşim bugünü bekliyorduk. Ancak yeni doğan çocuğumuzda akciğer ve solunum yetmezliği var dediler ve bizi Abdulhakim Güneş'e sevk ettiler. Burada ciddi bir tedavi gördük ve yaşadığımız stres tarif edemem. Yapılan tedavilere cevap veren oğlumun durumu şu an Allaha şükür çok iyi ve kontrollerimizi gününde yapıyoruz. Bizlere bu sevinci yaşatan hocamız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocuğumuza, doktorumuz Abdulhakim Güneş'in ismin verdik
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Prematüre bebek 23 haftalıkken 700 gram doğdu: Sağlığına 33 günde kavuştu
Siirt'te, Gürçok çiftinin, 23 haftalıkken 700 gram olarak doğan prematüre bebekleri Abdulhakim, 33 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tedaviyi gerçekleştiren Uzm. Dr. Abdulhakim Güneş'in adının verildiği bebeğin annesi Tülin Gürçok, yaşadıkları stresi tarif edemediklerini belirterek, "Çocuğumuzda akciğer ve solunum yetmezliği olduğunu söylediler. Burada ciddi bir tedavi gördük. Oğlumun durumu şu an Allah'a şükür çok iyi" dedi.


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