850 gram doğan Müge hayata tutundu: 2 kilo alınca taburcu oldu

Salihli’nin Yılmaz Mahallesi’nde ikamet eden anne Raziye Çelik, henüz 27 haftalık hamileyken, doğum sancılarının erken olması nedeniyle 850 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. İlçedeki özel bir hastanede dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Burada son teknoloji kuvöze konulan bebek, 72 günlük tedavi ve takibin sonucunda 2 kilo 580 gram ağırlığa ulaşarak yaşama tutundu. Ailesinin “Müge” adını verdiği bebek, hastaneden taburcu oldu.

Küvezden çıkarılan bebeğini 72 gün sonra kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Raziye Çelik, erken doğmasından ve çok küçük olmasından dolayı bebeğini kaybetme korkusu yaşadığını, ancak bebeğinin yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

REKLAM

HAYAT 'Allah'ın mucizesini izledik': Prematüre bebeğin kirpikleri annesinin gözleri önünde çıktı



“72 günde 2 kilo 580 grama ulaştı”

Doğum sancılarının erken olması üzerine normal doğum yapıldığını ifade eden Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Doktorlarından Uzman Dr. Zehra Tiryaki “Normal doğum sonucunda 850 gram ağırlığında doğan ve erken doğum nedeniyle akciğerleri tam olarak gelişmeyen Müge bebeği solunum yetmezliği sorunu yaşadığı için hemen takip ve tedavisini 3.seviye yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yaptık. Solunum cihazından destek alarak ve uygun tedavi görerek takip ettik. Akciğerinin yeterli gelişmeyi göstermesi üzerine solunum cihazından çıkarıldı. Ve bu arada küçük miktarlarda beslenmeye başlandı. 72 günün ardından 2 kilo 580 gram oldu ve artık taburcu oldu” dedi.

REKLAM