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Hayat

88 gün sonra gelen mutluluk: Depreme kuvözde yakalanan Belinay bebek DNA testiyle ailesine kavuştu

Hatay'da deprem nedeniyle zarar gören hastanedeki kuvözden 23 günlükken kurtarılan ve devlet korumasındaki tedavisi Mersin'de sürdürülen Belinay bebek, DNA testiyle tespit edilen ailesiyle 88 gün sonra buluştu.

13:31 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
Depreme kuvözde yakalanan Belinay bebek DNA testiyle ailesine kavuştu.

Depreme kuvözde yakalanan Belinay bebek DNA testiyle ailesine kavuştu.

İskenderun ilçesinde yaşayan Eser ve Hüsne Bayram çiftinin üçüncü çocukları Belinay, 14 Ocak'ta erken doğumla dünyaya geldiği için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kuvöze alındı. Eşi iş için Antalya'dayken 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme uykuda yakalanan anne, hasar gören evlerinden iki çocuğuyla çıkmayı başardı. Ancak çift, depremde zarar gören hastaneden tahliye edilen bebeklerine ulaşamadı. Çiftin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardım istemesi üzerine yapılan çalışmada, 23 günlük bebeğin, tedavisinin sürmesi için 7 Şubat'ta VM Medical Park Mersin Hastanesine sevk edildiği belirlendi. DNA örnekleri bebekle uyuşan çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Mezitli Sosyal Hizmet Merkezi ekipleriyle hastaneye giderek şu an 4 aylık olan yavrularıyla buluştu.

"Mutluyuz, huzurluyuz"

Baba Eser Bayram, AA muhabirine, 88 gün sonra bebeklerini kucaklamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Deprem haberini alınca ailesi için endişelendiğini belirten Bayram, "Deprem olduğunda ben Antalya'daydım, ailem ise Hatay'daydı. Çok şükür, eşim ve 2 çocuğum evden yara almadan çıkabildi. Şu an çocuğumuzu buradan alıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizde çok büyük değişiklik var. En son gördüğümüzde çok küçüktü, şu an çok iyi, sağlıklı. Hastane personeline bebeğimize iyi baktıkları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu

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