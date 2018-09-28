9 yıl önce bulunmuştu görücüye çıktı

Kommagene Uygarlığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent’te bulunan mozaik restore edilerek turizme kazandırıldı.

2009 yılında Perre Antik Kent’teki kazılarda ortaya çıkartılan M.S. 5. Yüzyıl’a ait 1500 yıllık mozaiğin restorasyon ve konservasyon işlemleri Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık çalışmanın sonunda tamamlandı. Perre Antik Kent’teki nekropol alanında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik dev mozaik yeniden gün yüzüne çıkartılarak turistlerin beğenisine sunuldu. Mozaikli alanı gezen ziyaretçiler büyüklük ve desen olarak mozaiğin görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

125 metrekaresi sağlam

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, 155 metrekarelik mozaiğin 125 metrekaresinin sağlam olarak ortaya çıkartıldığını belirterek, “Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin restorasyon ve konservasyon işlemi bitti. Bu gün ise ziyarete açıldı. Ziyaretçilerin ilk izlenimi olumlu. Bundan sonraki ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bu büyüklükteki mozaiğin tek bir yapıda ortaya çıkması nedeniyle bölge turizmi açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

AA

Bu zamana kadar bulunanların en büyüğü

Roma Dönemi’ne ait olduğu tespit edilen mozaiğin orta ana sahnesinde asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyik, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise sekizgen, baklava dilimi, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor. Mozaik büyüklüğü bakımından bölgede bugüne kadar bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor.

REKLAM

HAYAT Karnından 13 kilo tümör çıkarıldı

HAYAT Galapagos Adaları masalları aratmıyor