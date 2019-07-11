Hayat 90 bin camide sela
AKTÜEL

90 bin camide sela

15 Temmuz’a kadar tüm cami ve Kur’an kurslarında en az bir Kur’an hatmi okunacak. Pazartesi gecesi saat 00.13’te de 90 bin caminin tümünde eş zamanlı selalar okunacak. Camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde şehitler için Kur’an okunacak, şehit yakınları ziyaret edilecek, din istismarının arkasına gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek yüzü gençlere anlatılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” kampanyası başlatılarak, bu kapsamda 15 Temmuz’a kadar her cami ve Kur’an kursunda en az bir Kur’an hatmi okunacak. 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü öğle namazı öncesi tu¨m il ve ilçe merkez camilerinde, tüm şehitlerin ruhlarına ithafen “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” programları yapılacak. Diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

CAMİLER SABAHA KADAR AÇIK

15 Temmuz Pazartesi gününü 16 Temmuz Salı gününe bağlayan gece saat 00.13’te Türkiye’deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak selalar okunacak. Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak. Müftüler başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Tüm illerde, Temmuz ayı içinde “15 Temmuz Ruhu” başlıklı konferanslar düzenlenecek. Hafta boyunca vaazlarda ve yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi anlatılacak. Söz konusu etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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KONFERANSLAR DÜZENLENECEK

Din görevlilerinin öncülüğünde Yaz Kur’an Kursu öğrenci ve velilerinin katılımıyla vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu etkinlikler yapılacak. Bu kapsamda il ve ilçe gençlik koordinatörleri tarafından Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arasında “15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği” düzenlenecek. Programlarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan “Vatanım Her Şeyim” adlı çocuk kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak.

  • Meclis şehitlerini anıyor
  • TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz’da, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Şentop ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Karşıyaka Mezarlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve TÜRKSAT’ı ziyaret edecek. TBMM’nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı belli oldu. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, ilk olarak 15 Temmuz Pazartesi günü, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret edecek. Heyet daha sonra 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na geçecek. Şentop, TÜRKSAT’ta düzenlenen anma programına da katılacak. Daha sonra TBMM’de anma töreni gerçekleştirilecek. Şentop, 15 Temmuz’da TBMM’de gazi olan emniyet personeline plaket verecek. TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Şentop’un birleşimi açmasının ardından İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurul’da, TBMM’de temsil edilen grupların başkanlarına 10’ar dakika, grubu bulunmayan partilerden birer temsilciye 3’er dakika söz verilecek. Öte yandan, etkinlikler kapsamında, yarın Mecliste “Foto Muhabirlerinin Gözu¨yle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi” fotoğraf sergisi açılacak.

15 Temmuz tarihimizin özeti gibi
GÜNDEM
15 Temmuz tarihimizin özeti gibi
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