Hayat 95 yaşındaki amcayı dövdüler
AKTÜEL

95 yaşındaki amcayı dövdüler

95 yaşındaki amcayı dövdüler

Düzce'de yaşayan 95 yaşındali Mustafa Necati Erdem, yolda gördüğü gençlere selam verdi. Selamını almayan gençler, "Bir selam vermediniz" diye uyaran yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı. Gençlerden biri "Sen kimsin, bana laf ediyorsun?" diyerek Erdem'i tokatladı.

Haber Merkezi DHA
Yüzü kıpkırmızı olan yaşlı adam, selam nedeniyle darp edildi.
Yüzü kıpkırmızı olan yaşlı adam, selam nedeniyle darp edildi.

Düzce'de yaşayan Mustafa Necati Erdem, şehir merkezinde dolaştıktan sonra çilingir olan akrabalarının iş yerine girerken, iddiaya göre karşıdan gelen iki gence selam verdi. Selamını almayan gençleri uyaran Mustafa Necati Erdem daha sonra iş yerine girdi. Erdem’in arkasından gelen bir kişi tartışarak, "Sen kimsin, bana laf ediyorsun?" diyerek yaşlı adamın yüzüne tokat attı.

Yere düşen yaşlı adamı kaldıran vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar yaşlı adama tokat atan genç kaçtı. Yaşananlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı adam: Neredeyse beynim yerinden çıkacaktı

Yaşadığı olayı anlatan Mustafa Necati Erdem, olaydan dolayı üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Dükkana gireceğim anda iki kişi karşı istikametten bana yakın geldiler. Selam vermedikleri için özellikle ben bu selam işinde çok hassasım,'Bir selam vermediniz' dedim, dükkana girdim. Dükkanda dururken adam geldi. 'Ulan sen kimsin, bana laf edecek adam mısın? Sana bir dayak atayım da bir gör' dedi. Onu derken benim sol tarafıma bir yumruk salladı. Neredeyse beynim yerinden çıktı. Orada görevliler vardı ve ben yere düştüm. Orası karıştı, ne oldu bilmiyorum. Sonra kaçıp gittiler. Daha sonra oradaki görevli polisi aradı. Bende durumu anlattım. Ben 25 sene Avrupa'yı gezdim. Amerika'ya gittim, tüm Avrupa'yı dolaştım. 95 yaşındayım, bana kimse laf etmedi, hatta biri bana tokat atmadı. Şikayetçi misin? diye sordular. Şikayetçi olduğumu söyledim. Doktor raporu alınsın dediler. Acilden rapor aldık. Karakola götürüp ifademizi aldılar ve geldik evimize. Ben çok üzgünüm, benim gibi yaşlı ve Merkez Büyük Camii'nin eski vaizlerinden birisi olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam çok üzücü bir hadisedir. Yüzümdeki morluk o yumruktan sonra oldu." dedi.

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Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adama vuran kişinin Y.B. olduğunu tespit etti. Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Selam vermeyince uyaran yaşlı adamı tokatladı
OYNAT 01:59
Selam vermeyince uyaran yaşlı adamı tokatladı
Düzce'de 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem, selam vermeyen gençleri uyarırken, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Gençlerden biri yaşlı adamı tokatlarken, Mustafa Necati Erdem aldığı darbe ile yere yığıldı.
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