96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye yedi dalda ödül kazanan 'Oppenheimer' filmi damga vurdu

En iyi kadın oyuncu ödülünü “Poor Things”teki rolüyle Emma Stone'un aldığı gecede, en iyi yardımcı kadın oyuncu “The Holdovers”taki rolüyle Da'Vine Joy Randolph seçildi. “The Wonderful Story of Henry Sugar” en iyi kısa film ödülünün sahibi olurken, “20 Days in Mariupol” en iyi belgesel dalında ödül aldı.

En iyi kısa belgesel de “The Last Repair Shop” oldu. “The Boy and the Heron” en iyi animasyon, “War is Over” ise en iyi kısa animasyon film dallarında ödüle layık görüldü.