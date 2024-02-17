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Oscar bu yıl çok LGBT

Oscar’ın 2024 itibarıyla kriterleri güncellenmişti. Kriterlerin başında elbette LGBT geliyor. Çok adaylık alan filmlere bakınca manzara nahoş. 11 adaylıkla şaşırtan Zavallılar, LGBT unsurlar barındırıyor. Barbie zaten “Yeni cinse alışalım” filmi. Maestro’da başkarakter, en iyi animasyona aday Nimona’da ana karakter eşcinsel. Rustin’in konusu zaten LGBT.

Abdulhamit Güler
04:00 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:27 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu yıl 96. kez düzenlenecek olan Oscar töreni tarihi bir hüviyete sahip olacak. Zira geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamada 2024 itibarıyla ödül adayı olacak filmlere yeni kriterler getirilmişti. Buna göre en iyi film dalında aday gösterilecek eserlere yeterli sayıda farklı etnik köken, LGBT ve engelli oyuncu barındırması şartı aranıyor. Bu yıl önemli kategorilerdeki adaylıklara baktığımızda da bunun uygulandığını görüyoruz.

Meselenin can alıcı tarafı, dezavantajlı gruplar arasında en netameli olan LGBT. Bu konuda bir film yapmak son dönemde ödül almanın öncelikli şartı gibi. Neredeyse büyük festivallerde ödül alan bütün filmlerde LGBT propagandası görünüyor. 2024 Oscar’ındaki adaylıklara ve filmlere baktığımızda da durum iyice netleşmiş oluyor.

HER FİLMDE LGBT KARAKTER VAR

11 adaylıkla şaşırtan Lanthimos imzalı Zavallılar “Feminist Frankeştayn” filmi olarak yorumlansa da içinde LGBT unsurlar barındırıyor. 8 dalda aday olan Barbie zaten “yeni bir cinse alışalım” filmi idi. 7 adaylığı olan Maestro’da baş karakter Yahudi ve eşcinsel bir orkestra şefi. American Fiction 5 adaylı aldı ve filmin sonuna doğru eşcinsel karakter filme ağırlığını koyuyor. Bir Düşüşün Anatomisi, Cannes’da aldığı büyük ödül sonrası Oscar’da 5 adaylık alırken, filmin ana karakterinin hemcinsine ilgisi kritik bir mesele. En iyi animasyona aday olan Nimona’da ana karakter eşcinsel. Rustin’in konusu zaten ana karakterin LGBT ‘mücadelesi’ni vurguluyor.

Filmlerin tamamına bakılsa tablo iyice kötüleşecek. Öne çıkan yapımlardaki manzara böyle.

BU BİR DAYATMAYA DÖNÜŞTÜ

Oscar’a gelen yeni kriterler bir süredir ödül havzasında yaşanan gelişmelerin sonucu. Çünkü hemen bütün büyük festivallerde bir süredir gizli LGBT dayatması vardı. Hatta festivallerin başvuru sayfasında yer alan sorular arasında LGBT mevcut. Bu durumda LGBT’nin dezavantajlı grup olduğu için ayrımcılık uygulanmasının çok ötesine geçerek dayatmaya dönüşen bir tablo oluşuyor. Neredeyse filminizde LGBT karakter yoksa ödül organizasyonlarında yer alamıyorsunuz.

Bu zaviyeden bakıldığında eski Oscar’larda çok sayıda ödül almış filmlerin hemen hepsi bugün yarışsa eli boş dönecek. Bu durum neye hizmet ediyor, çok açık!



#LGBT
#Aktüel
#Sinema
#Oscar Ödülleri
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