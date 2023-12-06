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AA'nın Gazze fotoğrafları NEVÜ'de

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğrafların sergisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) ziyarete açıldı.

04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:40 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda açılan sergide, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarından ortaya çıkan yıkım ve insanların yaşadığı zorlukların görüldüğü fotoğraflar yer alıyor. Sergiyi ziyaret eden öğrencilerden Yusuf Aydın “Bir soykırım var. Kalbimizde yaşıyoruz bu acıyı. Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz ama dünyanın adım atması gerekiyor diye düşünüyorum” cümlelerini kullandı. Fotoğraflar, NEVÜ'nün merkez ve ilçelerdeki bazı fakülte yerleşkelerinde de sergilenecek.



#Sergi
#NEVÜ
#Anadolu Ajansı
#Gazze
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