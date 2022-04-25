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Hayat ABDde bir Aşık Veysel hayranı
KÜLTÜR SANAT

ABD’de bir Aşık Veysel hayranı

Aşık Veysel hayranı olan Amerikalı caz sanatçısı Nyofu Tyson, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu gibi halk ozanlarının yaklaşık 40 eserini bağlamayla çalarak Türkçe ve İngilizce seslendiriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de bir Aşık Veysel hayranı
Nyofu Tyson

Aşık Veysel hayranı olan Amerikalı caz sanatçısı Nyofu Tyson, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu gibi halk ozanlarının yaklaşık 40 eserini bağlamayla çalarak Türkçe ve İngilizce seslendiriyor. Bağlama yapımı ve aşıklık geleneğiyle ilgili belgesel çekimi için Sivas’a gelen 70 yaşındaki Nyofu Tyson,Türkiye’ye ilk olarak Aşık Veysel’in vefat ettiği 1973 yılında gelmiş. Tyson, “Onun adı herkesin dilindeydi. Halk müziği ekibiyle kontrbasçı olarak sahneye çıkıyordum ve repertuvarımızda ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ vardı. Türkçe’yi yeni öğrenmeye başlamıştım. Veysel’in iç dünyasının kapısını açıp içine girdim” dedi.

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