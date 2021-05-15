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Hayat ABDli ünlü sanatçı Della Milestan işgalci İsraili boykot çağrısı
AKTÜEL

ABD’li ünlü sanatçı Della Miles’tan işgalci İsrail’i boykot çağrısı

Türkiye’ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD’li şarkıcı Della Miles, İsrail tarafından Filistin topraklarına yapılan saldırılara tepki göstererek, “Ben İsrail’e karşı boykota başlayıp barkot numarası 729 ile başlayan hiç bir ürünü artık almayacağım” diyerek sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi İHA
ABD’li ünlü sanatçı Della Miles’tan işgalci İsrail’i boykot çağrısı
ABD’li şarkıcı Della Miles

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye’ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD’li şarkıcı Della Miles, resmi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak İsrail’e karşı boykot çağrısında bulundu.

Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda, “Ey Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm Türk cumhuriyetleri, ben İsrail’e karşı boykota başlayıp barkod numarası 729 ile başlayan hiç bir ürünü artık almayacağım. Sende benimle birlikte aynı boykota katılır mısın? Bu boykota tüm Müslüman âlemini davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısında bulundu
DÜNYA
Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısında bulundu

"Kim dur diyecek bu zalimlere"

Miles, ilk paylaşımın ardından yaptığı 2’inci bir paylaşımda ise, “Şimdi de kara harekâtı! Kim dur diyecek bu zalimlere, kim durduracak bu katliamı. İsrail orada bir soykırım yapıyor! Bu soykırımı kim durduracak! Delireceğim. Rabbim Filistin’e yardım et” diye yayınladı.

  • Şarkıcı Miles’in paylaşımı kısa sürece yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Yorum yapan bazı vatandaşlar da kendisini destek vererek, “Biz de varız seninleyiz” dedi.

ABD'li dünyaca ünlü sanatçı Della Miles: Türk otomobiline talibim
HAYAT
ABD'li dünyaca ünlü sanatçı Della Miles: Türk otomobiline talibim

Filistinli ailelerin evleri bombalarla yerle bir oldu: İsrail terörünün yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı
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İsrail uçakları ve topçuları tarafından bombalanan Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Hanoun'daki evlerinin enkazı görüntülendi.
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Evleri enkaza dönen aileler, İsrail ordusunun saldırılarına isyan etti.
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Gazze sokaklarında büyük yıkıma yol açan İsrail saldırıları sonrasında, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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Bölgede az sayıda iş makinesinin, halka tehlike yaratmaması için yıkıntıları temizlediği görüldü.
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Aileler, evlerinin enkazından bazı eşyalarını alırken görüntülendi.
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Filistinli ailelerin evleri bombalarla yerle bir oldu: İsrail terörünün yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı
Abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Beit Hanoun'daki Filistinli ailelerin evleri, İsrail bombalarıyla enkaza döndü.

İşgalci İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto eden Filistinlilere yine vahşi müdahele
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Gösteriye katılanlar, Filistin bayrakları ve direniş pankartları taşıyarak, Gazze'deki savaşa son verilmesi ve Kudüs şehri ile dayanışma sloganları attı.
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İsrail işgal ordusu, Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi ile müdahale etti.
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Beş kişinin plastik mermi ile yaralandığı ifade edildi.
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İşgalci İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto eden Filistinlilere yine vahşi müdahele
Yüzlerce Filistinli, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentindeki dün Cuma namazından sonra, İsrail işgal güçlerinin kontrol noktasına doğru yapılan yürüyüşe katıldı.

İşgalci İsrail ordusu katliama doymuyor: Gazze'de 8'i çocuk 10 kişi daha şehit oldu
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.
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Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü.
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Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.
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Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı katliam olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.
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Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.
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İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.
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Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.
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İşgalci İsrail ordusu katliama doymuyor: Gazze'de 8'i çocuk 10 kişi daha şehit oldu
İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: Parkta çocukları bombalayıp,
OYNAT 02:23
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy: Parkta çocukları bombalayıp, "İsrail ordusu kediyi bile incitmez" dediler
Gazeteci ve sunucu Mehmet Akif Ersoy'un, Haber Türk yayınında anlattığı İsrail anısı sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi. Ersoy, bayram arefesinde Gazze'deki bir parkta kayda aldığı çocukların, bayram sabahında işgalci İsrail tarafından nasıl bombalandığını şu sözlerle anlattı.

Parktaki çocuklar, 'Biz neden her bayram Gazze'de bombalar altında bayrama giriyoruz' diye sitem ettiler. Ben de cep telefonuyla kaydettim. Ertesi gün İsrail bir çocuk parkını vurdu, bayram sabahı. O çektiğim çocuklardan bir tanesi o saldırıda hayatını kaybetti. Ben o çocuğun cesedini gördüm hastaneye getirdiklerinde. Parçalanmış çocuk cesetleri çektim Gazze'de. İnanın biz kutulara dolduruyorduk o çocukların cesetlerini.

Sınır kapısında İsrail askeri beni karşıladı. 'Nasıl içerisi' dedi. 'Katliam yapıyorsunuz' dedim. Çok yanılıyorsun. İsrail ordusu bir kediyi bile incitmez' dedi. 'Görmek ister misiniz ne yaptığınızı?' dedim. Çıkardım tabletimden fotoğrafları gösterdim. ' Bunları ben çektim' dedim.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, dinlerken tüyleri diken diken eden İsrail anısı sosyal medyada da gündem oldu.

Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında kardeşlerini gördü
OYNAT 00:34
Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında kardeşlerini gördü
Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç Muhammed el-Mensi, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti. Mensi, 'Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş' dedi.

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