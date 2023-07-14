Abdulbaki Erol Hocaefendi son yolculuğuna uğurlandı

Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi, Adıyaman Kahta’da toprağa verildi. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden Hakk’a yürüyen Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Erol’un cenazesi, karayoluyla Kahta’ya bağlı Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları otoparka yönlendirdi. Binlerce kişinin karşıladığı cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, STK temsilcileri ve yüz binlerce kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Abdulbaki Erol Hocaefendi için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında “Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam’a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erol’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Menzil köyündeki Seyyid Abdulhakim El Hüseyni Külliyesi’ne gelen Yılmaz, Abdulbaki Erol Hocaefendi’nin oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni’ye başsağlığı diledi.