Abdülhamid’e vefa

Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yılında tüm yurtta çeşitli programlar ile anılıyor. Abdülhamid’i anma programı kapsamında Sultanahmet’teki türbesi başında tören düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Cevdet Erdöl, protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dua edilmesiyle sona erdi. Törenin ardından vatandaşlara helva ve lokum ikram edildi.

Abdülhamid’i anma programı kapsamında Sultanahmet’teki türbesi başında tören düzenlendi.

33 YILLIK HÜKÜMDARLIK

Babası Sultan Abdülmecid, annesi ise Tirimüjgan Kadınefendi olan Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde doğdu. Osmanlı’nın en zor dönemlerinde tahtta olan Abdülhamid, özellikle dış politikada akıllı bir siyaset yürüterek devleti 33 yıl büyük bir ustalıkla yönetti. Osmanlı Devleti, 2. Abdülhamid döneminde eğitimde, sağlıkta, kültür, sanat ve diğer birçok alanda gelişim gösterdi. 2. Abdülhamid, 10 Şubat 1918’de hayata gözlerini yumdu. Abdülhamid’in naaşı, Sultan II. Mahmud ve Sultan Abdülaziz ile 19 hanedanın medfun olduğu Sultanahmet’teki türbede bulunuyor.

Bu odada hayatını kaybetti

Sultan 2. Abdülhamid'in vefat ettiği oda

Abdülhamid’in 6 sene hapis hayatı yaşadığı ve hayatını kaybettiği Beylerbeyi Sarayı’ndaki odası görüntülendi. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han, 27 Nisan 1909’da tahttan indirilmesinin ardından Selanik’e sürgüne gönderildi. Yaklaşık 3 yıl Selanik’te kalan 99. İslam Halifesi Sultan 2. Abdülhamid Han, İstanbul’a getirildikten sonra 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nın 8 numaralı odasında vefat etti. Beylerbeyi Sarayı’nda zorunlu ikamette tutulan Sultan 2. Abdülhamid Han, eşi Müşfika Kadınefendi Sultan ile son yıllarını bu sarayda geçirdi.