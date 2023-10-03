Abdülmecid’in hokkası Güney Afrika müzesinde

Sultan Abdülmecid’in 1857’de İngiliz Milletvekili Petrus Emanuel De Roubaux’e hediye ettiği gümüş mürekkep hokka bugün Güney Afrika Milli Müzesi’nde sergileniyor. Hokkanın İstanbul’dan Cape Town’a uzanan yolculuğu ise Osmanlı padişahlarının hassasiyetini barındırıyor. Gümüş hokkanın ilginç serüvenini Yeni Şafak’a anlatan Afrika Sömürge Tarihi Uzmanı Dr. Halim Gençoğlu, şunları söyledi:





İNGİLTERE, OSMANLI’YA SORUYOR

Güney Afrika Cape Town’da Chiappini Sokağı’nın imamı İmam Talib’uddin ve diğer Müslümanlar Kadir Gecesi gibi bazı önemli günlerde takvayı gösterebilmek için şiş, zincir, kılıç kullanarak ratip töreni yapıyor. Bu törenlerde gürültü oluyor, insanlar ölüyor, gibi nedenlerle olay, Cape Town sömürge mahkemesine yansıyor.





ÖNCE KİTAP SONRA KONSOLOS

O dönem İngiliz Milletvekili olarak burada bulunan Petrus Emmanuel De Roubaux da bunu İngiltere’ye yazarak, ‘Şehrin huzuru bozuluyor. Bunu nasıl çözmeliyiz’ diyor. İngiltere, halife Osmanlı Devleti’nde olduğu için İstanbul’a başvuruyor. İstanbul da durumun çözümü için dini kitaplar gönderiyor, ‘İslam’da böyle bir şey yoktur, bunlar batıl inançtır’ deniliyor. Kitap göndermekle kalmıyor, bölgeye Ebubekir Efendi fahri konsolos oluyor.





HEDİYEYİ ALIP MÜZEYE VERDİ

Bugün Güney Afrika Milli Müzesi’nde sergilenen elmaslarla süslü mürekkep hokkası ise, Sultan Abdülmecid Han tarafından 1856’da İstanbul’dan Cape Town’a İmam Talib’uddin’e gönderiyor. Hokkayı, ratip törenini Osmanlı İmpatorluğu’na duyuran Roubaix’e, ‘konuyu bize iletti bu da nezaket hediyesi’ denilerek vermesi isteniyor. Roubaix çok ukala biri, olaya, ‘bir Müslüman kimdir de ben ondan hediye alayım’ şeklinde yaklaşıyor. Hokkayı, ‘Ben bu hediyeyi İmam Talib’uddin’den aldım. Hediyeyi kabul etmiyorum. Hediye Güney Afrika Müzesi’ne teslim edildi’ notuyla müzeye veriyor. Tahta Sultan Abdülaziz geçtikten sonra, Osmanlı’nın gçlü bi devlet olduğunu anlayan Roubaux, İstanbul’a giderek, sultanın elini öpüyor.”



